El Fòrum Gastronòmic de Girona tanca superant els 12.000 visitants

El Fòrum Gastronòmic de Girona tanca aquest dimecres les portes superant els 12.000 visitants, una crescuda de 2.000 persones més en comparació amb l’any passat. Aquesta crescuda se suma a la desena d’expositors més que hi havia aquesta edició en comparació amb el 2023. En l’última jornada del congrés culinari s’ha parlat dels productes de 5a gamma per a l’hostaleria, plats cuinats que s’ofereixen als establiments perquè els afegeixin a la carta. Alguns cuiners han explicat la seva experiència en la reconversió de restaurants a obradors. Aquests els han permès tenir una feina més regular tota la temporada i horaris més estables.

El Fòrum Gastronòmic ha tancat la desena edició aquest dimecres al migdia amb una ponència d’Eduard Xatruch, cuiner del restaurant Disfrutar. El xef ha detallat algunes de les innovacions que apliquen en els restaurants i com juguen amb les tècniques gastronòmiques per treballar noves textures i gustos. A més, Xatruch ha destacat la importància d’oferir una experiència als clients i per això mostren jocs amb els plats i la taula que contribueixin a viure una experiència única, més enllà del menjar.

Aquesta ponència ha posat el punt i final a tres dies de congrés, en què s’hi han reunit més de 12.000 visitants, uns 2.000 més que l’anterior edició. A més, el nombre d’expositors també ha crescut, passant dels 150 als 160. Per això el director de continguts del Fòrum Gastronòmic de Girona, Salvador García-Arbòs, ha afirmat que tanquen l’edició del 2024 amb “una valoració molt positiva” perquè ha suposat un augment quantitatiu de visitants i expositors.

A més, García-Arbòs valora positivament la qualitat del congrés d’enguany perquè han anat a buscar “ser útils” i tractar temes que preocupen al sector a dia d’avui. El director de continguts ha recordat que enguany el Fòrum Gastronòmic ha canviat el format per “apostar per continguts i no per noms”.

En aquesta línia, els organitzadors del congrés celebren l’interès que ha despertat el monogràfic de la cuina del senglar, ja que “d’un problema el podem convertir en una oportunitat”, o l’èxit de la ponència sobre la nova varietat de poma adaptada al canvi climàtic. A partir d’aquí, García-Arbós constata que en totes aquestes ponències han aconseguit la participació de cuiners de primera línia, com ara Fina Puigdevall, Paco Pérez o Joan Roca, entre d’altres.

L’última jornada del Fòrum també ha parlat dels productes de 5a gamma i el repte de negoci que suposa per a molts restauradors. En aquest monogràfic hi han participat alguns propietaris d’obradors que expliquen com han modificat el procés d’elaboració per adaptar-lo a la 5a gamma i garantir la qualitat del producte.

A més, a través de la seva experiència han detallat com alguns restauradors han optat per tancar el seu establiment en llocs de costa, on tenien una forta dependència del turisme a l’estiu, per obrir un obrador que garanteix una feina estable tot l’any. També ofereixen condicions laborals més favorables que en un restaurant, com horaris regulars i festius lliures, entre d’altres.

Indignació dels expositors per les multes

L’edició del 2024 tanca amb polèmica entre els expositors del congrés i l’Ajuntament de Girona. El motiu és que al llarg dels tres dies que ha durat la fira, la Policia Municipal de Girona ha multat desenes de vehicles que havien aparcat a la Devesa. Ho feien amb una autorització del Fòrum i després de pagar per aparcar-hi. Malgrat tot, la policia ha multat els vehicles amb 200 euros perquè no està permès estacionar en el camp de Mart de la Devesa i només es contempla l’ús de càrrega i descàrrega.

Des de l’Associació d’Hostaleria de Girona afirma que estan “profundament decebuts” per les sancions del cos de seguretat local. A través d’un comunicat, l’entitat recorda que els organitzadors del congrés havien arribat a un acord amb l’Ajuntament de Girona per permetre l’estacionament en aquest espai. Malgrat tot, la Policia Municipal de Girona ha sancionat tots els vehicles que havien aparcat en aquesta zona.