La Fira de l’Embotit omple de vida Bescanó

Sol, menjar i bon ambient. "Què més es pot demanar per passar una gran jornada de diumenge?", això és el que segurament s'han preguntat les aproximadament 1.500 persones que han visitat avui la Fira Gastronòmica de l'Embotit de Bescanó. El municipi gironí ha acollit des de les nou del matí la 27a edició de la tradicional fira —la qual va néixer l'any 1996 al poble de Bescanó, amb l'objectiu de promoure a través de la venda directa, productes d'alimentació d'artesania (embotits) de proximitat— amb un munt d'activitats programades per a tots els públics i, el més important, una gran congregació de diferents botiguetes que han omplert els carrers de la localitat amb els aromes d'uns embotits de qualitat i de proximitat.

L'acte que ha donat el tret de sortida a la celebració ha sigut el ball dels Gegants —a càrrec de la colla gegantera de Bescanó— a la zona infantil i que ha continuat amb una petita rua per tota la fira. "És una acumulació d'activitats per a diferents edats i un punt de trobada per a la gent del poble", d'aquesta manera ha definit Salvador Masó, veí del municipi, la Fira de l'Embotit de Bescanó. "És un orgull per a tots nosaltres, el meu fill per exemple no va sortir de festa ahir per poder formar part de la Fira", afegeix entre riures Masó.

“El puntal de la cultura bescanonina”

"És el puntal de la cultura bescanonina, a part de la Quina", explica el president de la Comissió de Festes de Bescanó, Arnau Lladó. El bescanoní assegura que aquesta edició és la primera que han organitzat ells i que estan "molt il·lusionats de poder omplir de vida el poble". Molt probablement aquesta celebració no es podria portar a terme sense la vintena de veïns que s'han presentat com a voluntaris per a -entre altres coses- "donar de menjar a unes 1.000 persones", les quals han omplert de gom a gom el Parc Lluís Vigué (conegut popularment com el Parc de l'Ajuntament).

L'edició d'enguany ha presentat diverses novetats. Una de les que més afició i participació ha acumulat ha sigut la inauguració del "Torneig Ultra ràpid de Botifarra". "Ja només per l'etimologia de la paraula té alguna relació", explica rient el seu creador, Lluís Solé. "Volíem una cosa ràpida i entretinguda per passar una bona jornada, gaudir i riure una estona", detalla el bescanoní. "A més, són partides de deu minuts i tens premi assegurat, la parella guanyadora s'emporta sis botifarres i la perdedora només dues", afegeix. L'organitzador del torneig diu que quan li van proposar la idea a l'Ajuntament, aquests van voler facilitar-los la feina i els hi van donar unes 360 botifarres del poble per a repartir. Unes botifarres preparades per gent com Josep Gafarot, carnisser de Bescanó des de fa vint-i-tres anys i que considera que la Fira "és un gran reconeixement al nostre producte".

“Redescobrir el nostre producte”

A més de tornejos de Botifarra i embotits per tot arreu, la Fira ha comptat amb diverses activitats per a tots els públics, des d'espectacles musicals per a la mainada fins a tallers "que expliquen com s'ha de menjar l'embotit". "Hem d'entendre quins aromes hem d'anar a buscar a cada producte per poder gaudir al màxim", explica el presentador del taller, Jordi Ginabreda. A més, Ginabreda afegeix que "a causa del pànic social injustificat envers els embotits estem perdent el paladar a l'hora de valorar-los i que aquestes fires serveixen per a redescobrir el nostre producte". Tanmateix, Ginabreda explica que "la nostra gran sort és la Tramuntana perquè ens ajuda a assecar tots els embotits".

D'altra banda, pel que respecta a la venda d'embotits, la idea generalitzada dels comerciants és que la gent "compra, i molt". Tant Anna Crespo com Gabriel Jubany, de Masqueseros Bio i Formatges Betara, respectivament, expliquen que pel que fa als formatges hi ha dues classes de clientela "la que busca el tendre i el curat" i que el producte més demanat normalment és el formatge de cabra.

Finalment, la 27a edició de la Fira de l'Embotit ha finalitzat tal com s'inicià, amb un poble entregat a l'acte i orgullós de la seva tradició.