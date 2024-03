Les campanes repiquen de forma manual a la Catedral

Les campanes de la Catedral de Girona s'han tornat a tocar aquesta vespre de forma manual després de molts anys per celebrar els 450 anys de la campana Beneta. Aquesta és la més grossa de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya, amb un diàmetre de 190 centímetres i un pes de 4.800 quilos. Les campanes han estat sonades per part de cinc membres de Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya: Roser Saurí, Maria Montserrat Bagué, Jordi Jordà, Ció Abellí i Blai Ciurana. El concert s'ha pogut sentir des de diferents indrets de la ciutat. Especialment, des de la plaça dels Apòstols o la plaça dels Lledoners, però també des d'altres llocs com la muralla.