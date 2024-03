Salvador Vergés serà el cap de llista de Junts a Girona el 12-M

Salvador Vergés per Girona, Mònica Sales per Tarragona i Jeannine Abella per Lleida seran els caps de llista de Junts per Catalunya pel 12-M. Els candidats han estat ratificats per la sindicatura electoral del partit després que hagin estat els únics en presentar-se. Dijous a la mitjanit finalitzava el termini de presentació de caps de llista de les quatre circumscripcions a les eleccions del Parlament del proper 12 de maig. Carles Puigdemont encapçalarà la llista per Barcelona tal com va confirmar en un acte ahir des d'Elna. Puigdemont va insistir en "fer possible la restitució de la presidència il·legalment destituïda" i va reclamar que la candidatura del 12 maig vagi "més enllà" de les sigles de Junts.