Girona commemorarà el Dia Internacional del Poble Gitano amb diferents propostes

La ciutat de Girona commemorarà el Dia Internacional del Poble Gitano, que té lloc anualment el 8 d’abril, amb diferents activitats organitzades pel consistori i per entitats i associacions de Girona Est. L’objectiu d’aquestes propostes, segons explica l'Ajuntament en un comunicat, és donar a conèixer i celebrar tot allò que envolta la cultura gitana.

"Celebrar el dia del poble Gitano i fer-ho amb un acte institucional obert al públic i amb la col·laboració de la comunitat gitana és un orgull per l'Ajuntament de Girona i per l'àrea d'Igualtat. Perquè les gitanes i els gitanos són tan o més gironins i gironines que la resta i reivindicar-ho és un deure que tenim com a ciutat", ha afirmat la regidora de Cooperació i d’Igualtat i Justícia Social de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde.

El mateix dilluns 8 d’abril al vespre es durà a terme un acte institucional, a la plaça del Vi. L’acte comptarà amb les intervencions de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i de la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde. A més, diferents entitats llegiran un manifest sobre el Dia Internacional del Poble Gitano. Tot seguit, es farà una ofrena floral al riu Onyar. Durant tot el dia, hi haurà penjada la bandera del poble gitano al balcó principal de l’Ajuntament.

Abans, de 17 a 19 h, s’ha programat una tarda d’activitats gratuïtes a la plaça del Llimoner, que inclourà una xocolatada i tallers per a nens i nenes. Aquesta jornada està organitzada per l’Ajuntament de Girona juntament amb la Xarxa de Dones, Grup 4G (AASS) i AD’s.

El cartell del Dia Internacional del Poble Gitano. / Ajuntament de Girona

El programa d’activitats, però, començarà el dia abans, el diumenge 7 d’abril, amb diferents propostes al Centre Cívic Onyar a partir de les 10 h. Hi haurà un mercat, un vermut per dialogar sobre la història del poble gitano, una fideuada popular, el taller “Cafè de Puchero” i la conferència “Aliances Gitanes” a càrrec de Demetrio Gómez, del país valencià, i Pastori Filigrana, de Sevilla. Aquestes activitats estan organitzades per l’Associació Khetanipé i compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona.

La festa continuarà el dijous 11 d’abril amb diferents actuacions espontànies de flamenc. Es tracta de la iniciativa La Creativa Flamenca, un escenari obert on les persones amants del flamenc podran cantar i ballar. L’activitat tindrà lloc al Centre Cívic Onyar, a les 19 h.

Finalment, el dijous 18 d’abril es realitzarà el 1r Fandango Popular, a les 19h, al Centre Cívic Onyar. Aquesta és una activitat cultural de caire participatiu, que pretén fer ús del cante flamenco i, concretament, dels fandangos, per expressar oralment sentiments i històries tradicionals. La trobada està coordinada per l'artista Jordi Fornells, i, amb les votacions d’un jurat popular, es lliurarà un obsequi a la veu més ben valorada. Tothom està convidat a cantar i participar-hi de manera gratuïta contactant amb el Centre Cívic Onyar per correu (cconyar@ajgirona.cat), per telèfon (972 010 298) o presencialment. Aquesta proposta està organitzada per l’Ajuntament de Girona, a través del Centre Cívic Onyar, i el mateix Jordi Fornells i hi col·laboren la Penya Flamenca La Gerundina, Xarxa de Dones i l’Associació Cultural Andalusa Zona Olé.