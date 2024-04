Encarreguen les reformes del Xalet Soler a l’empresa Arcadi Pla

L’Ajuntament de Girona i Arcadi Pla SA van formalitzar fa uns dies el contracte pel qual l’empresa constructora ja pot començar els treballs de remodelació i ampliació del Xalet Soler i convertir-lo en la Casa de la Tecnologia. En concret, es farà la primera fase de les obres d’aquest edifici ubicat els números 155 i 157 del carrer Barcelona i que es situa entre els carrers del Riu Segre i de Valentí Fargnoli.

Les reformes tenen un cost d’1.321.144,93 euros, tot i que el preu de sortida de la licitació havia estat d’1.406.970,11 euros. Artífex Infreastructuras SLU, l’altra companyia que es va presentar al concurs públic, va fer una oferta lleugerament superior, d’1.370.806,70 euros. El projecte compta amb una subvenció de 683.780,61 euros per part dels fons europeus Next Generation i de 350.000 euros per part de la Diputació. La resta, els posa l’Ajuntament.

Ara, l’empresa té un termini d’un any per fer les obres. En aquesta primera fase, es rehabilitarà l’edifici principal i es col·locaran els elements necessaris per fer-lo accessible per a tothom. Així, les escales, els ascensors i lavabos accessibles es construiran en un lateral de l’edifici per guanyar espai i comoditat. Del xalet original se’n conservarà l’estructura exterior, la façana, i elements d’interès i d’ofici, així com la xemeneia de la planta principal. A més, el projecte s’ha redactat amb criteris d’eficiència energètica i ambiental. Un cop fetes les reformes, l’espai també inclourà el Museu de les Matemàtiques, un laboratori d’innovació social i disposarà d’un espai dedicat a usos educatius i comunitaris.