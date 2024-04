Teisa reforça la connexió entre Girona i Salt amb quatre nous autobusos elèctrics

La companyia d’autocars Teisa ha invertit més de 7 milions d'euros en els últims dos anys per reforçar la connexió entre Girona i Salt amb 4 nous autobusos elèctrics i per electrificar la cotxera de Montfullà, a Bescanó. Per fer-ho, s'han instal·lat carregadors ultra ràpids que podran utilitzar els busos de la pròpia empresa i alhora estaran a disposició del públic general per a la càrrega de vehicles de qualsevol tipus. A més, es contempla l’electrificació en quatre cotxeres més amb cinc carregadors a diferents poblacions de les comarques gironines. La inversió comptarà amb una subvenció de gairebé 2 milions dels Fons Next Generation.

La inversió total s'enfila fins als 7,1 milions i la subvenció per a la TEISA arribarà als 1,8. D’aquests, 210.000 euros són per electrificar la cotxera de Montfullà; 1.485.000 euros pertanyen a l’adquisició d’autocars de baixes emissions, i 136.000 euros van dirigits a la instal·lació de nous carregadors.

Entre el 2022 i el 2023, Teisa ha invertit 6,3 milions en 20 autocars de baixes emissions, 5 d’ells elèctrics. El primer es va presentar el mes de gener del 2023 en el servei de transport públic a la demanda Clic.cat a la comarca de la Garrotxa. Els 4 restants prestaran servei a partir del 15 d’abril. Dos d’ells ho faran a la línia L9 i els altres dos, a les línies L3 i L4. Aquestes millores comptaran amb el finançament del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Els nous autobusos elèctrics són vehicles urbans de la marca BYD, amb més de 12 metres de llargada i una capacitat màxima per a 84 passatgers. Disposen d’un espai habilitat per a dues cadires de rodes, destaquen pel seu baix nivell sonor, tenen pantalles al seu interior que ofereixen dades del trajecte als usuaris i també informació acústica per a invidents. Tots els seients estan equipats amb connectors USB per carregar dispositius electrònics.

Són busos 100% elèctrics amb una autonomia aproximada d’uns 400 quilòmetres, tot i que les previsions de TEISA és que no arribaran a gastar el 50% de la bateria un cop finalitzin cada jornada. Porten dos connectors de càrrega que es poden utilitzar alhora, així com també tres sistemes de climatització independents: un pel conductor, un altre per a la zona de passatgers i un tercer per a les bateries. Amb aquests quatre autobusos, s'estalviaran 84.000 litres anuals de combustible i s'evitarà l'emissió a l'atmosfera de 318,19 tones de CO2 l'any.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha indicat la importància per la sostenibilitat en vehicles de transport públic i ha recordat que el Pla de Qualitat de l'Aire de Catalunya que ha presentat el Govern aquest dimecres "incentivarà la retirada de circulació de vehicles més contaminants". Mascort també ha indicat que la compra dels nous vehicles està "finançada pels Fons Climàtics" i això "evidencia" la lluita de l'executiu contra l'emergència climàtica.

Teisa aprofitarà la posada en funcionament dels nous vehicles elèctrics per reordenar els horaris de les línies L3 (Salt – Girona, pel Carrer Major), L4 (Salt – Girona, per l’Hospital de Salt) i L9 (Salt – Girona – UdG) amb la creació d’una cadència al llarg del dia de sortides cada 5 minuts entre les dues poblacions. Serà de 3 o 4 minuts a finals del 2025 un cop finalitzin les obres d’infraestructura que preveu el projecte BRCat. Està prevista la creació d’un nou carril bus ràpid, que inclourà un carril bici, a partir de la remodelació de la plaça Joan Brossa, la millora de part de l’avinguda Sant Narcís i l’augment del número de parades fins al polígon industrial Torre Mirona. Cobrirà un tram de 2,5 quilòmetres del passeig d’Olot i l’avinguda Països Catalans i l’objectiu és augmentar fins a un 40% les freqüències actuals. En aquest sentit, la consellera de Territori, Ester Capella, ha afegit que el Govern té "el compromís de garantir una oferta de transport públic per carretera per arribar arreu del país" i una mostra és aquest reforç a través del BRCat.

Pel que fa a l'electrificació de la cotxera de Montfullà, l'empresa preveu obrir-la al públic entre les nou del matí i les nou del vespre perquè tot tipus de vehicles puguin carregar les seves bateries pagant l'electricitat amb una targeta bancària. A partir de les nou del vespre i fins les nou del matí, les instal·lacions seran exclusivament per a carregar els busos de l'empresa. El director de Teisa, Àlex Gilabert, ha destacat que l'empresa està "compromesa localment en la lluita contra el canvi climàtic" i per això han decidit obrir les instal·lacions durant el dia perquè tothom pugui beneficiar-se d'aquests quatre punts de càrrega. La cotxera té una capacitat d'entre 90 i 100 vehicles, que ha adequat a les seves instal·lacions una benzinera i també un rentador. Ja a l’interior, està equipada amb espai per al personal, un despatx per al vigilant, un menjador, sales de descans, dutxes i lavabos. Per al director de l'empresa, Àlex Gilabert, l'obertura d'aquests carregadors elèctrics per al públic

En total, s'han invertit 422.000 euros per disposar d’un centre preparat per a 2.000 kVA (kilovoltampers) de potència elèctrica, el que permetrà en un futur (i a partir de la progressiva instal·lació de carregadors) la càrrega nocturna de fins a 24 autocars. La part de la cotxera destinada a l’electrolinera públic-privada compta amb la instal·lació de dos carregadors ultra ràpids de 150 kW i doble sortida, aptes per a quatre vehicles de qualsevol tipus, amb comptabilitat CCS2 i Chademo. A la part interior de la cotxera, inicialment hi ha dos carregadors més ja instal·lats, i amb la preparació per a 8 carregadors més, que donaran servei a 20 places.

Aquesta inversió també ha contemplat una despesa de 340.000 euros més per electrificar quatre cotxeres amb cinc carregadors de 150 kW i doble sortida: els dos interiors de Montfullà, un a Olot, un més a Banyoles i un altre a la cotxera de Pont Major de Girona.

Les millores s'han millores s’han presentat en un acte que ha comptat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, la consellera de Territori; Ester Capella; director de TEISA, Àlex Gilabert,; l'alcalde de Salt, Jordi Viñas; la regidora d'Hisenda de Girona, Sílvia Aliu, i l'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles.