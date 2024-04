Els Marrecs de Salt celebren els 28 anys amb tres castells de la gamma alta de set

Quants castells es poden carregar i descarregar amb 28 anys? La pregunta és complicada. Segur que centenars i sempre amb la camisa blau Ter (pel color del riu), abans amb un to més llampant que ara, com un dels símbols dels Marrecs de Salt que aquest dissabte a la tarda, a casa seva, a la plaça de la Llibertat, han celebrat aquests 28 anys acompanyats dels saltencs i amants dels castells que no es van voler perdre la cita. De fet, són 28 anys (l’1 d’abril de 1996) de la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat, perquè fa una mica més (el novembre de 1995) que es va fundar la colla castellera.

En una tarda ben festiva, acompanyats dels Castellers de Sant Cugat i els Castellers de Sabadell (coneguts com a Saballuts), els Marrecs han fet tres castells de la gamma alta de set: un 4 de 7 amb l’agulla (també anomenat quatre de set amb el pilar al mig), un 5 de 7 i un 7 de 7, a part d'obrir amb tres pilars de 4 i tancar la diada amb un vano de 5. En total, han estat uns 150 membres de la colla que van participar en l’actuació.

L’actual president dels Marrecs David Ordoñez, i el cap de colla Pau Caravaca, coneguts com a «Espi» i «Peus» en el «mundillo casteller», expliquen que és «un privilegi poder portar castells de 8 i en el seu moment fins i tot castells de 9» durant aquestes gairebé tres dècades.

Espi, posant-se més «sentimental» (ho diu rient), apunta que és un «orgull» que «després de tants anys continuem fent castells de vuit, continuem a un alt nivell i hem superat la pandèmia fent castells amb 150 persones en la nostra diada d’aniversari». Actualment, la colla supera els 200 socis, no tots participen activament a les diades, però sí que col·laboren.

Una jornada intensa

No només la celebració dels 28 anys dels Marrecs de Salt ha estat marcada per la diada castellera. Abans de descarregar els castells, s'ha fet una cercavila des de la Factoria Coma Cros, on la colla té el seu local, fins a la plaça de la Llibertat. Un cop acabada la diada, a més, es farà un sopar de germanor amb les altres entitats convidades al mateix cau dels Marrecs, que acabarà amb una festeta animada pel grup gironí Animals Dj’s.