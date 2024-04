Organitzen un acte de suport a l'empresari gironí Josep Campmajó

L'empresari gironí Josep Campmajó s'ha exiliat a Suïssa arran de la seva investigació per la causa del Tsunami Democràtic. Campmajó es va traslladar a Suïssa fa unes tres setmanes, segons ha explicat ell mateix en un vídeo publicat a les xarxes i assegura que la fugida és a causa d'una "persecució". Campmajó havia estat un membre actiu de la plataforma Girona Vota i havia participat en diverses accions independentistes. Aquest dijous al matí un conjunt d'activistes independentistes han convocat una acte de suport a Campmajó i han presentat una pàgina web a partir de la qual volen organitzar-se per a futures mobilitzacions o accions. La primera d'elles serà una concentració a la plaça del Vi el dilluns vinent.

"Envio aquest vídeo des de Suïssa des d'on fa 22 setmanes que estic exiliat", amb aquesta frase arrencava un vídeo que ha publicat l'empresari i activista Josep Campmajó a la pàgina web que ha creat el seu grup de suport. En ell, explica que la decisió de marxar "no és voluntària" sinó que s'hi ha vist empès per "la repressió de l'estat espanyol". En el vídeo, Campmajó recorda que hi ha "més de 500 causes obertes" d'independentistes i per això dirigeix la lluita contra tots ells i no només focalitzada en el seu cas.

Aquest dijous, els impulsors d'aquest grup de suport han publicat la pàgina web i han llegit un manifest. En el text, els activistes defensen Campamjó com una persona "especialment implicada" en la causa independentista però remarcant el seu caràcter "sempre pacifista i no-violent".

El manifest també apunta que la "criminalització" dels investigats pel cas de Tsunami Democràtic "té un efecte dissuasiu" per a la mobilització independentista i per això consideren que si el fet de participar en les mobilitzacions on hi havia el gironí "són terrorisme, molts dels gironins també ho són", afirma el manifest.

Concentració a la plaça del Vi

Per donar-li suport han organitzat una concentració a la plaça del Vi pel proper dilluns a les vuit del vespre. La intenció és replicar les protestes que es van fer durant 259 dilluns consecutius per demanar la llibertat dels polítics independentistes presos i el retorn de tots els exiliats. La mobilització està organitzada conjuntament pel grup de suport a Josep Campmajó i també Girona Vota, l'associació unitària de l'independentisme a Girona.

De fet, Campmajó havia estat una de les cares més visibles d'aquesta entitat i havia difós les convocatòries de les protestes de Girona Vota a través de les xarxes. Josep Campmajó era un dels activistes referents en el moviment independentista gironí i també va ser un dels promotors del Consell Local per la República a la ciutat.

Per això la major part dels membres que han fundat el grup de suport provenen d'aquests consells locals, però també hi ha l'ANC a Girona i altres entitats. Els portaveus han anunciat aquest dijous que estan rebent moltes peticions d'associacions i entitats per adherir-se al grup i per això preveuen que la llista es vagi ampliant en les properes hores i dies.