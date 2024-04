Troben una antiga galeria del monestir de Sant Daniel que data dels segles XVI i XVII

Les prospeccions arqueològiques de davant les instal·lacions de la comunitat benedictina de Sant Daniel han acabat després de set mesos de treball, un període molt més llarg del que s'havia previst inicialment a causa de les troballes que s'han produït. L’excavació arqueològica a l’exterior del monestir de Sant Daniel, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), ha permès descobrir la galeria sud del monestir. Aquesta havia estat enderrocada l’any 1937 i convertida en vial, la qual està formada per sis estances, una zona de pati, així com el límit oest del cenobi.

Va ser Endesa que, a l'agost, va descobrir, accidentalment, algunes rajoles ceràmiques -o rajoles gòtiques- que pertanyien a les instal·lacions de la comunitat mentre es feien unes obres d'una rasa pel subministrament elèctric, amb una estesa de 120 de cable de baixa tensió, de la nova residència per a persones amb diversitat funcional psíquica al monestir de la vall de Sant Daniel que construirà la Fundació Ramon Noguera, tal com va avançar Diari de Girona a mitjan setembre. En tot cas, la intervenció ha estat realitzada per l’empresa d’arqueologia Baula Recerca Arqueològica S.L, sota la supervisió del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura.

El material arqueològic recuperat en les actuacions situa la troballa en un context dels segles XVI i XVII i destaca la presència de ceràmica d’importació italiana. A més, sota aquesta ocupació del monestir de l'època moderna, s'ha constatat l'existència d'estructures més antigues. Segons el Departament de Cultura, podrien pertànyer a la mateixa galeria en l'època medieval. De les estances, es distingeix la dedicada a la cuina, de la qual es conserva la llar de foc. La funció de la resta de cambres resta indeterminada per falta de materials que ajudin a la seva concreció. Tot i així, algunes d’elles conserven encara el paviment enrajolat. Per altra banda, també s'ha localitzat un arc de mig punt de factura baix-medieval que testimonia un accés al cenobi des del riu Galligants a la part central de l’àrea excavada.

Set mesos de treballs

Diari de Girona va avançar a mitjan setembre que a finals d'agost s'havien trobat restes medievals que daten dels segles XIV i XV. De fet, era de preveure que es trobessin algunes restes, ja que aquest tram del carrer de Sant Daniel havia estat part de les dependències del monestir fins després de la Guerra Civil Espanyola. Per dur a terme els treballs es van fer dues prospeccions de grans dimensions que es van fer i que arribaven fins a l'eix del carrer. Totes aquestes troballes permetran conèixer més a fons sobre el passat l'edifici, ja que fins a aquesta descoberta només se sabien algunes coses de l'església i del claustre de l'època medieval.

En total, està previst que l’operativa, que inclou el desenvolupament de línia elèctrica i de les actuacions arqueològiques, tingui una inversió superior als 200.000 euros, aportats íntegrament per la companyia Endesa.