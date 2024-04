Dos anys i vint dies fins a la presa de possessió del bisbe Octavi

La mort de Francesc Pardo, el 31 de març de 2022, va obrir un període de dos anys i vint dies en què la Diòcesi ha viscut sense bisbe i ha estat liderada per l’administrador diocesà, Lluís Suñer. El parèntesi, doncs, ha estat més llarg del que s’havia previst inicialment, sobretot tenint en compte que al juny de 2021 Pardo, que ja arrossegava problemes de salut, va presentar la renúncia davant del Papa per haver complert 75 anys. Així doncs, al final el Vaticà haurà trigat gairebé tres anys a designar nou bisbe de Girona, sobretot perquè pel camí hi ha hagut diverses negatives.

Malgrat l’hermetisme que envolta un procés d’aquestes característiques, ha trascendit que més d’un dels candidats a qui es va proposar van declinar l’oferta. I és que la diòcesi de Girona no és un destí especialment fàcil: compta amb un clergat escàs i d’edat avançada, amb un gran nombre de parròquies, de manera que el bisbe Octavi haurà de prendre decisions importants relacionades amb la seva reorganització.

Al llarg d’aquests dos anys sense bisbe, han sonat diversos noms per a portar la batuta de la diòcesi. Una de les opcions que es va posar sobre la taula en diverses ocasions va ser la del bisbe de Vic, Romà Casanova, però també han trascendit opcions com Josep Maria Turull, Enric Termes, Josep Maria Domingo, Fidel Catalan, Joan Obach, Agustí Borrell o Víctor Manuel Cardona Eixarch, entre altres. Probablement, però, s’hagin contemplat altres possibilitats que no han sortit a la llum.

Durant aquest temps, els nervis a la diòcesi han estat evidents. I és que estar gairebé tres anys sense un lideratge clar -ja que els últims mesos de Pardo van ser complicats a nivell de salut- han deixat el Bisbat en una sensació de pausa permanent, obligant a posposar decisions trascendents. A més, les vacances d’altres bisbats s’han cobert abans que les de Girona: és el cas de Solsona -on la renúncia de Xavier Novell va obligar el Vaticà a moure fitxa ràpidament-, la vacant que va deixar la mort d’Antoni Vadell com a bisbe auxiliar de Barcelona, coberta per David Abadías, o el nomenament de Sergi Gordo com a bisbe de Tortosa.