Una vintena de «Foodtracks» pel Mercat de la Furgoteca de Salt

L’Era de Cal Cigarro de Salt tornarà a ser els propers dies 3, 4 i 5 de maig un aparador per a les foodtrucks gironines i d’arreu de Catalunya amb la 6ena edició del Mercat de la Furgoteca. Segons detalla l'Ajuntament en un comunicat, vintena de furgoteques està previst que participin en aquesta nova edició de la trobada de foodtrucks que permet donar el tret de sortida al sector que té el moment àlgid de feina des d’ara a la primavera i fins ben entrada la tardor.

Per aquesta sisena edició de la fira s’ha optat per catalanitzar el nom d’una trobada plenament consolidada al sector i que busca un doble objectiu. Per un costat, ser un punt de trobada per a famílies i amics de Salt, però també d’arreu de les comarques gironines, per compartir una estona ja sigui amb els tallers o espectacles infantils que s’han preparat durant els tres dies de la fira o assistint a algun dels concerts de grups de versions que s’han programat per aquest any. I per l’altre, la presència en un sol espai d’una vintena de furgoteques és una oportunitat perquè programadors públics i privats d’esdeveniments, festivals o altres activitats puguin conèixer de primera mà l’oferta gastronòmica de les foodtrucks i puguin sorgir contractacions de tot tipus per a la present temporada.

Un dels al·licients del Mercat de la Furgoteca és la varietat d’estils culinaris que s’hi apleguen any rere any que permeten tenir foodtrucks especialistes amb croquetes, passant per menjar asiàtic, hamburgueses d’autor, entrepans gurmet, pizzes, creps o gofres, tapes a l’estil basc o parrilla argentina, entre d’altres, i sense oblidar l’oferta també per a vegans, vegetarians o celíacs.

«Per grans i petits»

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat en la presentació d’aquest migdia “la gran participació de furgoteques d’una fira que programa activitats per grans i petits amb l’objectiu que l’Era de Cal Cigarro es converteixi el primer cap de setmana de maig en un punt de trobada, per l’oferta culinària, pels tallers i espectacles infantils o els concerts musicals amb diversos estils i èpoques que es poden veure en aquesta sisena edició”. En la presentació d’avui també hi ha assistit la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras, que ha animat “als ciutadans de Salt, però també als dels municipis de la rodalia i de la resta de comarques gironines a venir a descobrir aquest mercat de furgoteques per passar una estona agradable gaudint de l’àmplia oferta d’estils gastronòmica, així com de les activitats paral·leles”.

Per la seva banda, el president de l’Associació Girona Foodtrucks, Jean Michel Gallinaro, ha subratllat que “el mercat de foodtrucks de Salt és l’autèntic tret de sortida de la temporada per al nostre sector i permet veure i desgustar l’oferta de furgoteques que tenim a la demarcació, però també de fora perquè venen algunes foodtrucks de terres barcelonines”. També ha participat a la presentació dels actes de la fira el director d’RGB Music, Xavi Fortuny, que ha explicat que “després de fer un anàlisis del públic de les darreres edicions i per oferir una música que pugui agradar a un públic molt divers hem apostat aquest any per tres grups de versions com són ‘The Best Of’ amb Miquel Abras, el grup de comarques gironines ‘Funk Power Station’ i ‘Coco’ que faran les delícies dels ciutadans que s’acostin fins al Mercat de Furgoteques”.

El Mercat de la Furgoteca arrencarà divendres 3 de maig des de les 18 hores de la tarda fins a la mitjanit i s’ha programat un taller de manualitats, de 18 a 20 hores, a càrrec de l’Escola d’Art Paco Morgado, i a dos quarts de deu arribar el concert del grup de versions “The Best Of” amb Miquel Abras, toni Molina i Carlus Ramió.

Dissabte, dia 4 de maig, la fira s’obre a les 11.30 del matí i estarà oberta també fins a la mitjanit, amb activitats com l’espai de lleure “My foodtruck”, amb pintacares, photocall i taller de manualitat “Mestres pastissers”, a càrrec d’Akelalleure i El Taller de les Músiques.

A les 11.30 arribarà una de les novetats d’enguany com és una exhibició de gossos policials amb la participació de la Policia Local de Salt, però també de Girona, Caldes de Malavella, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols. Encara al matí, l’acadèmia d’anglès Kids&Us de Salt portarà a terme el taller infantil “Little Chef”, pensat per a nens des dels 3 fins als 10 anys.

A la tarda de dissabte serà el torn d’un espectacle de circ itinerant. La companyia Cirquet Confetti portaran l’espectacle Tri-Circ a partir de les 17 hores. La música tornarà a ser la protagonista a la nit amb el concert del grup gironí ‘Funk Power Station’ que omplirà l’espai amb ritmes funk, soul i rythm and blues a partir de les 22 hores.

La darrera jornada del Mercat de la Furgoteca s’obrirà des del migdia fins a les 19.30 hores del vespre del diumenge dia 5 de maig, on repetirà l’espai de lleure per als més petits i a les 12.30 es representarà l’espectacle de clown ‘Mr Stromboli’. I la música posarà el punt i final a tres jornades intenses amb el concert, a les 18 hores, del grup de versions ‘Coco’.