Unes esponges absorbents per estalviar aigua, la gran novetat de Temps de Flors

En plena preocupació per la sequera i la pluja, l’Ajuntament de Girona ha buscat la manera de fer compatible Temps de Flors amb no generar una despesa d’aigua innecessàriament i ho farà amb un producte innovador. Segons ha pogut saber Diari de Girona s’ha apostat per un sistema revolucionari, consistent en la introducció d’esponges florals absorbents negres, a les arrels de les plantes i les flors, que provocaran la reducció de despesa d’aigua i pràcticament no caldrà regar, excepte en els llocs on sigui estrictament necessari. Aquest material garanteix una hidratació de la planta i la flor durant diversos dies fet que evitarà haver-les d’anar regant contínuament per tal que es mantinguin durant els nous dies que dura la mostra floral.

L’any passat ja es va utilitzar aigua del freàtic i un camió amb un gran cuba repartia l’aigua en petits dipòsits que hi havia en punts estratègics. A partir d’aquí, els voluntaris agafaven l’aigua que necessitaven amb un estri individual i anaven a regar allà on era necessari.

Aquest any la idea de l’àrea de Promoció Econòmica, encarregada de tornar endavant l’esdeveniment, era activar tots els plans i mecanismes per fer el Temps de Flors més sostenible possible. D’aquesta manera, s’ha consensuat la utilització d’aquestes esponges amb l’empresa proveïdora de les plantes i les flors per la mostra floral, Flornatura Mediterranea SL.

L’àrea, que encapçala Gemma Geis i Carreras, tenia clar que Temps de Flors no es podia deixar perdre ja que cada any porta a la ciutat centenars de milers de persones d’arreu de Catalunya i de fora amb tot el que comporta per al sector turístic i l’activitat econòmica de la ciutat. Aquest any la mostra floral es farà de l’11 al 19 de maig.

Amb l’objectiu de garantir com fos la celebració de l’exposició de flors, Promoció Econòmica també va col·locar, fa setmanes, uns dipòsits a l’entorn de l’edifici de les brigades municipals al polígon de Mas Xirgu. Els recipients, connectats a les canaleres, agafen l’aigua de la pluja que cau al sostre de l’edifici i va cap avall. Aquests dies precisament han quedat plens gràcies a les darreres pluges en dies saltejats. De moment, l’aigua recollida es destina als treballs de pavimentació i reg.

Està previst que als propers dies l’Ajuntament faci públics els espais que es podran visitar per l’edició d’aquest any, tant els espais públics com els privats. Se sap que no es podrà entrar a l’antic teatre Odeon, que s’està reformant per acollir una botiga de bicicletes. De moment pràcticament només se sap el cartell d’aquesta edició, que l’ha creat l’estudiant de primer de batxillerat artístic Ruth Remus González.

