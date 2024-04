El prestigiós neurocientífic José Ramon Alonso participa en unes jornades sobre autisme a Girona

El prestigiós neurocientífic José Ramon Alonso participarà el proper dissabte a Girona en unes jornades sobre “Activitat Física i Benestar Emocional en l'Autisme” que organitza la Càtedra d’Autisme de la UdG. Totes les investigacions actuals diuen que l'activitat física aporta gran quantitat de beneficis per a les persones autistes, segons recorden els organitzadors. Les jornades comencen a les nou del matí i duraran pràcticament tot el dia.

Algunes d'elles són la millora del benestar emocional, potencia les possibilitats de socialitzar, millora la integració sensorial, incrementa l'autoestima i millora la salut física en general. A més de la presencia de José Ramon Alonso, també hi donaran ponència Eneko García de Mendoza, Agustí Castillo, Mauro Dangelo, Jose Ramon Alonso, Elsa Navarro, Ángeles Conejo, Juan Cicare, Roberto Donati i Eva Marini.

En aquesta jornada de formació diferents ponents de reconegut prestigi nacional i internacional parlaran de quins són els beneficis específics i també hi haurà tallers pràctics per posar en marxa activitats en els entorns naturals: a casa, a l'escola, al lloc de treball, etc. La jornada es farà al Centre Cultural la Mercè de Girona, i les inscripcions estan obertes a la plana web de la Càtedra d’Autisme de la UdG.