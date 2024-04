Girona organitza una sessió informativa sobre les basses pluvials que s’estan recuperant i creant a la ciutat

L’Ajuntament de Girona ha organitzat una sessió informativa oberta a tota la ciutadania per explicar la finalitat de les basses pluvials que s’estan recuperant i creant a la ciutat en el marc del projecte de renaturalització urbana GiroNat. L’acte tindrà lloc dilluns vinent, dia 29 d’abril, a les 18 h, al Centre Cívic Pla de Palau i hi participaran el cap de la secció de Paisatge i Biodiversitat de l’Ajuntament de Girona, Marc Rosdevall, i els membres de La Sorellona Iago Pérez i Quim Pou.

Les basses naturalitzades tenen com a objectiu acumular de manera natural l’aigua de pluja i, al mateix temps, fomentar la biodiversitat urbana amb la presència d'amfibis, libèl·lules o aus, que s'alimenten de larves de mosquit i de mosquits adults, entre altres insectes.

Amb aquesta trobada, el consistori vol explicar a la ciutadania, d’una banda, els motius que impulsen aquestes actuacions, la manera com es duran a terme i els beneficis que tenen les basses per al medi natural i per a la població. D’altra banda, la xerrada busca resoldre els dubtes que els treballs puguin generar als veïns i veïnes de la ciutat.

Sis basses noves

De moment, s’han fet un total de sis basses noves, repartides per quatre barris de Girona. En concret, se n’ha creat al voltant de la torre de Taialà (Germans Sàbat), dues a la font del Ferro (Sant Daniel), una al castell de Montjuïc (Montjuïc) i dues a l’espai verd de Puigvistós (Montilivi). En aquest darrer cas, van provocar les queixes dels veïns, tot i que el consistori va explicar que també servien per evitar possibles inundacions a part de fomentar la biodiversitat. A més, està previst que, properament, es creïn basses en tres punts més. Dues a la zona verda situada a prop de l’entrada oest del parc del Migdia (Pla de Palau – Sant Pau), una al costat de la parròquia de Sant Feliu de Domeny (Domeny) i una als jardins de John Lennon (Vall de Sant Daniel).

A banda, també s’han recuperat fins ara deu basses ja existents en vuit barris diferents de la ciutat. Es tracta de les basses següents: la dels jardins de la Jueva, la dels jardins del Dr. Figueres, la bassa vermella de la torre d’en Rosés (Sant Daniel), l’estany del cementiri Nou de Girona (Vila-roja), la bassa circular dels aiguamolls de Santa Eugènia a les Hortes (Santa Eugènia), la bassa de la Figuera de la torre de Taialà (Germans Sàbat), la bassa de la plaça de l’Assumpció (Sant Narcís), la de l’escola de Domeny (Domeny), la del bosc terapèutic de Palau (Palau-sacosta) i la de l’abeurador de les Pedreres, prop de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (Pedreres-Fora Muralla). En aquestes basses s’hi han fet accions com canalitzar l’aigua de la pluja, plantar vegetació o impermeabilitzar-les per tal que mantinguin l’aigua durant més temps, entre altres mesures de conservació.

Aquest projecte s'emmarca dins l’eix “Aigua” de l'estratègia Girona Ciutat Circular impulsada per l'Ajuntament de Girona amb la voluntat de posicionar la ciutat com a referent en la lluita contra l'emergència climàtica.