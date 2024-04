Girona s’adhereix a la Setmana Sense Soroll per conscienciar sobre la contaminació acústica

L’Ajuntament de Girona s’ha adherit una vegada més a les activitats previstes per la Setmana Sense Soroll que cada any se celebra al voltant del Dia Internacional Sense Soroll, el 24 d’abril, amb l’objectiu de lluitar contra la contaminació acústica. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, la iniciativa promou mesures per a la prevenció de la contaminació acústica; busca donar visibilitat a les eines de gestió i control d’aquest tipus de contaminació, i pretén impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i competències en la matèria. Amb el lema “Gaudeix el silenci”, aquest any la Setmana Sense Soroll se centra en totes aquelles mesures permanents, actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

“La contaminació acústica és la gran oblidada tot i que els seus efectes nocius està demostrat que tenen un impacte en el desenvolupament pedagògic de la mainada. La ciutat que ens imaginem és molt més agradable, i per això hem d’aconseguir reduir progressivament els sorolls excessius perquè repercuteixi de manera directa en el benestar de les persones”, ha explicat el regidor d’Acció Climàtica del consistori, Sergi Cot i Cantalosella.

En el marc de l’esdeveniment, l'Ajuntament de Girona, a través de l'Oficina per la Sostenibilitat, instal·larà temporalment una parada informativa sobre el soroll a la ciutat. Serà el dia 30 d’abril de 10 a 13 h, a la cantonada del pont de Pedra amb la rambla de la Llibertat. En aquest punt, el consistori proposarà diverses activitats a la ciutadania relacionades amb la contaminació acústica.

D’una banda, s’informarà tothom qui s’hi acosti sobre les eines existents de gestió ambiental del soroll i es resoldran dubtes o qüestions relacionades amb la temàtica. D’altra banda, qui ho vulgui podrà participar en l’activitat contestant una enquesta sobre la percepció del soroll a la ciutat o fent propostes per millorar la qualitat acústica al municipi. Aprofitant la proximitat de la Diada de Sant Jordi, qui col·labori rebrà un punt de llibre. A més, a la parada hi haurà tot d’eines per mesurar i analitzar els nivells acústics que hi ha en diversos punts de la ciutat, com un sonòmetre, un mapa estratègic de soroll i un mapa de capacitat acústica.

Segons la Generalitat de Catalunya, la contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa, ja que està àmpliament present tant en entorns urbans com, fins i tot, naturals, i pot tenir conseqüències negatives sobre les persones, com ara la disminució de la capacitat auditiva, nerviosisme o interferències en el son, entre altres efectes.

Dades facilitades pel mateix organisme indiquen que el trànsit viari genera a Catalunya més del 90% del soroll a les ciutats i que aquesta xifra millora amb el transport col·lectiu. Per exemple, un autobús ple permet substituir 50 cotxes a la via pública i fa que el soroll es redueixi un 50%. Les dades també mostren que només l’11% de la població urbana de Catalunya viu en zones considerades tranquil·les.

La Setmana Sense Soroll és organitzada per la Generalitat de Catalunya, coincidint sempre amb el Dia Internacional Sense Soroll, que enguany cau avui, dia 24 d’abril.