Adjudiquen per 25.700 euros les obres de millora del local social i veïnal de Montilivi

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat a Obres Anglès SL les obres de millora del local de l’Associació de Veïns de Montilivi per 25.773 euros. Ha estat l’empresa que ha presentat un import econòmic més satisfactori de les cinc ofertes que s’han presentat.

Està previst que s’hi facin tasques de manteniment com pintura de la façana, substitució de les cortines dels finestrals, arranjar les filtracions d’aigua, reparar i pintar les esquerdes i pintar els interiors, entre d’altres. L’edifici es va construir l'any 2004.

L’equipament concebut com a espai social està integrat per dos espais clarament diferenciats, un dels quals és utilitzat pel Club de Petanca Montilivi, i l’altre, per l’Associació de Veïns de Montilivi.

L’edifici està situat a la Plaça George Orwell.

L’obra es va votar en els pressupostos participatius de 2019.