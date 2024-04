BBVA presentarà «El plor de les glaceres» a Girona, Temps de Flors

Per novena edició consecutiva, BBVA participarà a Girona, Temps de Flors després que l'entitat financera i l'Ajuntament de Girona hagin renovat el conveni de col·laboració. Aquest any, BBVA decorarà la sala gran dels soterranis de la Catedral, com ja va fer en la passada edició de 2023, amb el projecte anomenat «El plor de les glaceres».

En concret, l'espai està inspirat en l’escalfament global del planeta, causat principalment per les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i que està afectant greument les glaceres. L'espai es podrà visitar a partir de l'11 de maig, amb la resta d'exposicions de flors que es faran a la ciutat per la 69a edició de la mostra floral, que s'allargarà fins al 19 de maig.

En la trobada de la renovació del conveni hi han assistit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica Gemma Geis, el cap de Promoció Econòmica de l’Ajuntament Josep Quer, el director de Zona de BBVA a Girona David Meavilla, i els coordinadors dels alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School – CCCB, autors del projecte, Cristina Masferrer i Josep Callís.