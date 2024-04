La CGT de Correus a Girona denuncia que una desena de barris no es poden cobrir per falta de personal

Una vintena de treballadors de Correus de Girona s'han concentrat davant de la seu central de distribució de l'empresa a la Ronda Ferran Puig, convocats per la CGT. Ho han fet per denunciar que la falta de personal provoca que no es puguin cobrir una desena de barris de la ciutat. En concret, el sindicat calcula que els falta prop d'un 40% de la plantilla, fet que provoca un dèficit en el servei i també una sobrecàrrega de treball en els empleats. El delegat electe de la CGT de Correus a les comarques gironines, Miquel Ángel Barderas, considera que l'empresa els està "maltractant" i recorda que rebre el correu diàriament és "un dret de la ciutadania que ara mateix no està passant per falta de personal".

Barderas assegura que amb els treballadors actuals no es pot donar resposta i lamenta que aquesta és una dinàmica "generalitzada" a tota la demarcació. El delegat de la CGT considera que Correus "s’està convertint en una empresa de paqueteria" i que això fa que "es degradi el servei postal". Finalment, Barderas ha deixat clar que seguiran protestant i que no descarten arribar a fer vaga.