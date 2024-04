La Festa del Fang de Quart canvia de dates i es farà durant el mes de maig

La Festa del Fang de Quart canvia les dates i s’avança a aquest mes de maig. Aquesta nova edició, impulsada per l’Ajuntament de Quart i l’Associació de Terrissers Artesans de Quart per posar en valor el món de la terrissa, arriba amb un programa ampliat i noves activitats per a la seva tercera celebració. L’anterior edició es va fer el mes de novembre.

Com a novetat, la Festa del fang es complementarà amb tot un mes d’activitats al voltant de la terrissa i que s’emmarca dins el cicle «Artesania de la terra».

La programació s’anirà desenvolupant al llarg del mes de maig i culminarà el dia 25 amb la gran festa del fang on els terrissers duran a terme diferents tallers per a totes les edats vinculats al fang.

El Museu de la Terrissa de Quart esdevindrà la seu de les activitats d’aquest mes.

Durant tots els dissabtes de maig es duran a terme activitats que faran descobrir el món terrisser.

Aquesta ampliació ha estat possible per la col·laboració de l'Ajuntament, l'Associació de Terrissers Artesans de Quart i el Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona.