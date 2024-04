Girona engega un nou servei d’assessorament per a projectes cooperatius i d’economia social

L’Ajuntament de Girona ha engegat un nou servei d’assessorament i acompanyament dirigit a persones emprenedores que es plantegin models empresarials basats en l’economia social i solidària. El Servei Municipal d’Ocupació (SMO), a través del servei de suport a l’emprenedoria, busca promoure d’aquesta manera aquells projectes empresarials que no només persegueixin un benefici econòmic sinó que prioritzin una gestió transparent, col·lectiva i responsable amb l'entorn social i mediambiental.

“Gràcies a l’SMO reforcem el cooperativisme com a element clau per enfortir l'economia gironina per a la seva resistència i adaptació als canvis i nous reptes”, ha explicat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert i Rubio, en un comunicat.

L'Economia Social i Solidària és una economia arrelada i connectada al territori, que cerca millorar la qualitat dels llocs de treball i la seva durabilitat en forma de contractes més estables. Engloba una àmplia varietat d'empreses i organitzacions, com ara cooperatives, associacions, fundacions, empreses socials i altres formes d'empreses que prioritzen el benestar col·lectiu sobre el lucre individual. En aquest context, és essencial oferir suport i assessorament especialitzat a qui escull aquest camí empresarial, reconeixent la seva importància per al teixit econòmic i social.

Per tal de donar un suport específic a aquest model d’empreses i sensibilitzar les persones que es plantegen engegar un projecte emprenedor, el Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona ha incorporat una persona referent en economia social i solidària.

Aquest servei té com a objectiu principal acompanyar i potenciar la creació, la transformació i el desenvolupament d'aquestes entitats, proporcionant informació, orientació, eines i coneixements que permetin reforçar el seu impacte i sostenibilitat a llarg termini. També ofereix informació i assessorament per iniciar projectes cooperatius o per emprendre la transformació cap a empreses cooperatives, inclòs el relleu cooperatiu.

Ja està disponible

El servei ja està disponible i es pot sol·licitar fent una consulta al web municipal, mitjançant el formulari de contacte, o directament al Servei Municipal d’Ocupació, ja sigui de forma presencial al carrer de Narcís Xifra i Masmitjà, 43, o telefònicament trucant al número 972 24 93 60. L’horari d’atenció del servei és de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins l’eix de “consum responsable” de l’estratègia de ciutat Girona Ciutat Circular, que busca situar la ciutat com a referent en la lluita contra l’emergència climàtica. Sota aquest segell s’englobaran totes les accions que es duen a terme i les que es posin en marxa per ser una ciutat més sostenible, resilient, lliure d’emissions i respectuosa amb l’entorn.