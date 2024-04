Girona signa un conveni pioner per impulsar polítiques de transició ecosocial

L'Ajuntament de Girona ha signat un conveni "pioner" per impulsar la implantació de polítiques públiques "innovadores" en matèria de transició "ecosocial" amb Research and Degrowth International, Dark Matter Labs (DML) i la UdG, a través del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) i de l'Institut de Medi Ambient. L'acord preveu que les aquestes entitats apliquin les seves investigacions a la ciutat, per fer-la "més resilient i adaptada al canvi climàtic". "El conveni és un important acostament de les tres entitats de recerca amb l’Ajuntament de Girona per dur a terme una col·laboració pionera i innovadora a l'Estat", afirma el regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot.

L’objectiu del conveni és establir amb les entitats un marc de treball que garanteixi "les metodologies i els recursos necessaris per a l'aportació i integració de coneixement expert" a l'hora de fer polítiques i estratègies per aquesta transició en un context d'emergència climàtica. El conveni té una durada d’un any amb l’opció de pròrroga per períodes anuals de fins a quatre anys.

La finalitat d’aquest treball conjunt és aconseguir una col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats acadèmiques i de recerca. Alhora també es vol crear una "estratègia de ciutat" per a la transició socioecològica i transformació urbana, a partir del desenvolupament i la implementació d'actuacions i polítiques públiques. Els resultats obtinguts de l’execució de les propostes s'incorporaran en programes formatius per tal de donar continuïtat i contribuir al canvi cultural necessari a llarg termini.

En aquest sentit, s’impulsaran polítiques dins els cinc eixos de la marca Girona Ciutat Circular: aigua, transició energètica, consum responsable, residus i mobilitat. L’objectiu és adaptar la ciutat al canvi climàtic i elaborar un model de referència que també es pugui aplicar a altres municipis com Girona.

Sense ànim de lucre

L’associació Research and Degrowth International és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius o finalitats la investigació, la conscienciació i l'organització d'esdeveniments sobre la transició ecològica i la transformació urbana, que reuneix científics i científiques (incloent-hi investigadors/ores de l'ICTA-UAB), societat civil, professionals i activistes per tal d'aportar solucions i crear propostes factibles a les diferents realitats urbanes per impulsar una transició ecosocial sostenible, i focalitzar-se en el decreixement com a alternativa econòmica i social.

Pel que fa a Dark Matter Labs, es tracta d’una empresa també sense ànim de lucre que té entre els seus objectius o finalitats ajudar a afrontar les transicions transversals que necessiten les nostres societats per respondre a la revolució tecnològica i a les crisis climàtiques a les quals ens enfrontem. El seu objectiu és descobrir, dissenyar i desenvolupar polítiques institucionals que sustentin un futur més democràtic, distribuït i sostenible.

El Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) és un dels grups més rellevants de la UdG amb una reconeguda trajectòria a la recerca interdisciplinària al camp de l'aigua i el medi ambient en general. Com a tal, el LEQUIA està donant suport a l’Ajuntament de Girona a dissenyar l’estratègia de renaturalització de la ciutat des d’una perspectiva participativa i compromesa amb valors de la sostenibilitat i de justícia ambiental.