Nova càtedra d’Anàlisi i Acció Antiracista de la UdG, la primera de l’Estat

El centre cultural La Mercè de Girona va acollir ahir al vespre la presentació de la Càtedra d'Anàlisi i Acció Antiracista de la Universitat de Girona. Aquesta té per objectiu identificar les formes de racisme actuals en el context concret de Catalunya i ser útil als moviments socials i als col·lectius de persones afectades per racisme, contribuint a fer visible i denunciar aquesta realitat. Al mateix temps, vol desenvolupar la perspectiva antiracista com a òptica d'anàlisi i acció, perquè pugui ser aplicada en el disseny de polítiques i actuacions en diferents àmbits.

El director de la càtedra és l'investigador de la UdG i antropòleg Carles Serra, que en la presentació va denunciar que "sovint es deixen de banda persones fora del nosaltres".

Per això, també va apuntar que "l'antiracisme es defensa amb rigor i responsabilitat".

La Càtedra d’Anàlisi i Acció Antiracista de la UdG farà diagnòstics que permetin identificar i entendre les situacions de discriminació racista a Catalunya i la manera com el racisme es fa present i acta en àmbits diversos. Orientarà sobre quines poden ser les maneres de fer front a la presència del racisme en cadascun d'aquests àmbits, i col·laborar amb tots els actors que estiguin disposats a implicar-se en aquesta tasca. Promoure trobades per posar en comú necessitats, demandes, polítiques i actuacions, així com promoure la reflexió dins mateix de l'antiracisme i promoure la formació, el debat i l'intercanvi entre professionals, associacions, col·lectius i conjunt de la ciutadania.

Primeres activitats

Entre les primeres activitats previstes destaca la 1a Escola d'Estiu d'Antiracisme que tindrà lloc a la ciutat de Girona del 2 al 5 de juliol i que, en questa primera edició, se centrarà en l'anàlisi i la resposta al racisme en l'àmbit de l'educació.

Així mateix, els impulsors de la Càtedra estan treballant també a l’entorn de tres grans eixos. D’una banda, en el disseny de recerques per a identificar el racisme en àmbits com l'habitatge i la segregació escolar i impulsar mesures per a fer-hi front. En segon lloc, en l’establiment d'acords amb institucions per a fer diagnòstics que permetin incorporar la perspectiva antiracista com a perspectiva d'anàlisi i orientadora de l'acció política, social i institucional, en l'àmbit de la memòria històrica i el patrimoni cultural, en l'àmbit de l'educació i en el de l'accés a l'habitatge. I, finalment, en l’elaboració de materials que permetin concretar la perspectiva antiracista en àmbits ben concrets, com ara l'abandonament escolar.