El Trueta incorpora un TAC que permet millorar la precisió en les operacions d'alta complexitat

L'hospital Trueta de Girona ha incorporat TAC intraoperatiri que millora la precisió en les intervencions d'alta complexitat. L'aparell permet obtenir imatges radiològiques en tres dimensions i en temps real al mateix quiròfan. D'aquesta manera, es redueixen les possibilitats d'haver de tornar a passar per una altra operació per fer alguna correcció. Els serveis de Neurocirurgia i de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia són els primers a incorporar el nou aparell de TAC per a procediments quirúrgics d’artròdesi de la columna vertebral, fractures de pelvis, tumors cerebrals i hidrocefàlies a la Regió Sanitària Girona.

Entre els dos serveis poden acumular un centenar d'intervencions anuals d'aquest tipus al Trueta, amb una especial incidència en aquelles vinculades a les cirurgies instrumentals del raquis (columna), que van arribar al nombre de 138 l'any passat. Posteriorment, està previst que altres especialitats, com cirurgia maxil·lofacial, cirurgia plàstica o otorrinolaringologia, també incorporin aquesta tecnologia en aquelles cirurgies on pugui ser funcional.

Imatges en tres dimensions

El principal benefici del nou TAC és que permetre obtenir imatges radiològiques en tres dimensions en el mateix moment en què s’està operant. D'aquesta manera, s'eliminen les possibles modificacions que hi pot haver respecte a les imatges obtingudes abans d'entrar al quiròfan a causa de factors, com ara canvis posturals del pacient. La supervisió amb la imatge en temps real abans que el pacient surti de la sala d'operacions millora el resultat final i disminueix possibles reintervencions, fet que també redueix el temps d'estada a l'hospital i ajuda en el procés de recuperació del pacient.

L'aparell s'integra amb el navegador que ajuda els cirurgians a conèixer en tot moment quina és la posició de l'instrumental dins l'anatomia del pacient durant la intervenció. En operacions de columna o fractures de pelvis, aquesta major precisió suposa un avantatge en la col·locació de cargols o plaques, fet que redueix significativament el risc de malposició d'aquests en el moment de la intervenció.

Durant les darreres setmanes, dos dels quiròfans de l'àrea quirúrgica del Trueta s'han adaptat per incorporar-hi el nou aparell de TAC. L'aparell pot moure's amb facilitat gràcies a un sistema de rodes monitorades i la seva forma d'arc obert es tanca al voltant del pacient una vegada l’aparell està posicionat per a l'ús. El detector d'imatges gira a l'interior de l'arc evitant que hi hagi elements mòbils que puguin dificultar els moviments dels professionals. També permet memoritzar l'adquisició d'imatges i sobreposar-les per a fer comprovacions molt precises durant la intervenció.