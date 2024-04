Comencen les obres del Xalet Soler de Girona per convertir-lo en la Casa de la Tecnologia

Les obres de reforma del Xalet Soler, situat al carrer de Barcelona, han començat aquesta setmana, tal com ha informat l'Ajuntament en un comunicat. L’actuació té per objectiu convertir aquest equipament en la Casa de la Tecnologia, que acollirà el Museu de les Matemàtiques i un laboratori d'innovació social i que disposarà d'un espai dedicat a usos educatius i comunitaris. L’equipament estarà pensat per a la ciutadania i enfocat a potenciar sectors econòmics que poden contribuir al desenvolupament de la ciutat en el futur.

Els primers treballs que es realitzaran són els fonaments de l’estructura nova que s’aixecarà i l’enderroc de les parts interiors de l’edifici. L’actuació va a càrrec de l’empresa Arcadi Pla i està previst que tingui una durada de dotze mesos.

“La Casa de la Tecnologia és un projecte ambiciós, que va néixer el mandat passat amb la voluntat de potenciar el coneixement científic, la innovació i l'emprenedoria com a motors del desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat. Com a Ajuntament, estem satisfets d'impulsar aquesta iniciativa, que representa un pas fonamental per convertir Girona en un referent en l'àmbit de la tecnologia i el coneixement”, ha remarcat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras.

Ara es portarà a terme la primera fase del projecte, que té un cost d’1.321.144,93 euros (IVA inclòs). En concret, es reformarà l’edifici principal i s’hi instal·laran els elements necessaris per fer-lo accessible per a tothom. Per guanyar espai i comoditat, tant les escales com els ascensors i lavabos accessibles es construiran en un lateral de l’edifici. També es faran millores en la parcel·la i en el jardí del xalet i s’obrirà un accés a la casa per la plaça de Celestina Vigneaux i Cibils. En una segona fase, es preveu aixecar una sala polivalent annexa a l’edifici principal.

Del xalet original se’n conservaran l’estructura exterior; la façana, i alguns elements d’interès i d’ofici, com balcons i terrasses, objectes de ferro forjat o ceràmica i la xemeneia de la planta principal. També es respectaran les quatre plantes actuals, que tindran un total de 732 m2 de superfície útil i 974 m2 de superfície construïda.

Cal destacar que el projecte s’ha redactat amb criteris d’eficiència energètica i ambiental, per tal d’arribar a un consum d’energia gairebé zero. Entre altres aspectes, l’edifici comptarà amb plaques fotovoltaiques i un sistema de climatització per terra radiant amb producció de calor per energia geotèrmica. La il·luminació interior també serà eficient gràcies a l’aprofitament de la llum natural i a la instal·lació de lluminàries LED i de detectors de presència en espais d'ús ocasional. A banda, s’aïllaran tots els tancaments, les obertures seran del tipus passivhaus i es renovarà l’aire per aconseguir la distribució de la calor. També serà eficient quant a gestió de l’aigua, ús de materials, generació de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat.