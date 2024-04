Fereixen el passatger d'un tren a Flaçà quan intentava evitar un robatori violent a dins el tren

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 48 anys per un robatori amb violència en un tren que anava de Figueres a Barcelona. Els fets han passat pels volts de tres quarts de sis del matí al seu pas per Flaçà. Segons ha avançat el digital El Caso i ha confirmat l'ACN, l'arrestat ha intentat robar-li el terminal a un passatger, intimidant-lo amb l'ampolla. Al veure l'escena, dues persones han intentat ajudar la víctima i reduint l'agressor. En l'intent d'evitar el robatori, un dels dos passatgers ha rebut un tall, que no ha resultat ser greu. Els dos homes han aconseguit mantenir l'agressor al terra fins que el tren ha arribat a Girona on una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'ha arrestat.

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès l'home que ha estat ferit un cop ha arribat a l’estació.