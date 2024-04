Inspeccionen una finca de Cervià de Ter per tenir cavalls desnodrits

Els Agents Rurals han fet una inspecció aquesta setmana a una finca de Cervià de Ter que té diversos cavalls que segons diversos veïns estan en males condicions. Tal com es mostra a la foto, els animals estarien en estat de desnutrició, motiu pel qual es va alertar al cos, que té competències en benestar animal.

Segons han confirmat els Agents Rurals, aquesta setmana es va fer una inspecció a la finca, situada entre Cervià i el nucli de Raset, i que té almenys tres cavalls dins un tancat a l’exterior. Els animals no estan lligats però presenten estat de desnutrició. Els agents van aixecar acta dels fets i ho han posat en coneixement del Departament d’Acció Climàtica i del cos de veterinaris, que faran un seguiment dels animals per comprovar si la seva situació millora. Alguns veïns asseguren que la propietat també té gossos i un gat que tampoc estarien en bones condicions.

Un dels cavalls de la finca. / DdG

Protocol específic per equins

Els Agents Rurals tenen un protocol subscrit amb la Fundació per a l’Assessorament i Defensa dels animals (FAADA) que explica els passos a seguir per denunciar una situació de maltractament relacionada amb els equins. En cas de «greu risc» per la vida de l’animal es pot prendre com a mesura provisional la confiscació, essent el Departament l’encarregat de prendre mesures. Quan s’arriba a aquest extrem, els equins són traslladats a un centre de recuperació on els tenen durant sis mesos i els ofereixen una nova vida.

Qualsevol ciutadà pot denunciar un abandonament de cavalls o una situació de desnutrició. El protocol indica que la denúncia ha de ser «tan detallada com sigui possible», i s’ha de descriure amb detall els animals afectats, la seva descripció de salut, si estan lligats o si es coneix el seu propietari. Si l’animal està en risc greu per la vida, s’ha de trucar al 112, mentre que si no hi ha aquest risc imminent, la queixa s’ha de fer a través d’un formulari que es pot trobar al web de la Generalitat.

Fa pocs mesos, Acció Climàtica va posar en marxa un centre de recuperació amb una trentena de places a l’àrea metropolitana de Barcelona davant el creixement de propietaris que no es fan càrrec dels seus cavalls. En quatre anys s’ha doblat la xifra a Catalunya, passant d’una dotzena el 2020 a 25.

En tot cas, els casos de comís són «extrems», i abans d’arribar-hi s’intenta reconduir la situació amb els propietaris.

Subscriu-te per seguir llegint