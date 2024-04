Veïns del Barri Vell, Pont Major i Sant Ponç reclamen més policia i rebaixar els lloguers

Veïns del Barri Vell, el Pont Major i Sant Ponç reclamen més neteja, més enllumenat, més presència policial i que es rebaixin els preus dels lloguers. Aquestes són algunes de les peticions que han fet els més de 200 veïns enquestats pels alumnes de 3r d’ESO de l’institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona, que a finals de febrer van trepitjar els tres sectors de la ciutat per recollir les queixes i les propostes de millora dels seus habitants.

En el cas del Barri Vell, els veïns també reclamen menys botellots, menys soroll i menys bicicletes, a més d’iniciatives que permetin ajudar al petit comerç. Al Pont Major, exigeixen que els cotxes no s’aparquin sobre les voreres, millorar el carril bici, ampliar la graderia del camp de futbol i més punts de trobada amb la natura. Per la seva banda, a Sant Ponç, els ciutadans demanen més parcs infantils i zones verdes, a més d’ampliar les places d’aparcament i que hi hagi serveis oberts les vint-i-quatre hores.

A partir d’aquí, els alumnes -en el marc de l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual- han plasmat les reivindicacions dels veïns en cartells a través de la tècnica de Lego Printing. El projecte, batejat com a «Estampar i Protestar», desembocarà en una exposició, que del 29 d’abril al 31 de maig es podrà veure simultàniament als centres cívics Barri Vell-Mercadal, Ter i Pont Major (en aquest darrer cas, la mostra es podrà veure fins el 7 de maig). En total, han creat 35 cartells que recullen les queixes dels veïns dels tres sectors gironins.

El professor de l’assignatura d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual del centre educatiu, Jordi Matosas, assegura que un dels objectius del projecte és «que els alumnes entrin en contacte amb la consciència política de pertànyer a un lloc, i que vegin que són els seus habitants els que han de prendre les decisions». El docent també destaca la voluntat de «sortir de l’aula perquè l’aprenentatge formi part del que passa al seu voltant i que aprenguin a parlar amb altres persones més enllà de les parets de l’institut». El projecte també els ha permès conèixer els cartells protesta. «Ho hem treballat a partir del context històric del Maig del 68: la revolta dels estudiants i la gràfica popular que se’n va derivar», detalla Matosas. A nivell específic de l’assignatura, subratlla que el projecte els ha permès «aprendre la tècnica, a més de sintetitzar imatges i dibuixar icones».

