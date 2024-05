Pintades contra els establiments turístics i ciclistes de Girona

Girona ha celebrat aquest matí la mobilització convocada per CCOO i UGT per l'1 de maig. Tanmateix, i com es porta fent en els últims anys, aquesta no ha estat l'única concentració que ha tingut lloc a la ciutat en el marc del Dia Internacional del Treball. A la tarda ha tingut lloc a Salt i Girona la manifestació anticapitalista que ja es porta fent des de fa anys en el marc de les mobilitzacions l'1 de maig. És organitzada per diferents entitats, entre elles, l'Ateneu Salvadora Catà, que enguany i per iniciativa pròpia ha protestat contra la massificació turística de la ciutat i la gentrificació del Barri Vell. Han estat una cinquanta de persones les que van vestir de negre, tal com havia demanat l'Ateneu, per "enterrar una ciutat que s’ha rendit davant la indústria turística i immobiliària". La mobilització en general ha congregat unes 200 persones.

Un moment de la manifestació, amb pintades a un establiment. / Josep Coll

Durant alguns moments del recorregut pel centre de Girona, com plaça Catalunya o el carrer Nou, alguns s'han aturat davant diferents establiments destinats al turisme ciclista a protestar. Hi ha hagut moments de tensió, amb alguns crits en contra del model cicloturista de la ciutat i amb els agents policials que han impedit que la cosa anés a més. Tot i així, els concentrats han deixat diferents pintades a alguns establiments com a protesta. Entre d’altres, hi deien «Tourist Go Home» o «-Turisme + Barri».

Alguns dels 200 protestants han sortit a les cinc de la tarda des de la Coma Cors de Salt i, en passar per l'Estació Jove de Girona, al carrer de Santa Eugènia, altra gent s'hi ha afegit. La protesta ha acabat a la plaça de l'U d'Octubre amb la lectura d'un manifest.