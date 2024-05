Finalitzen les obres de reparació de la passera de Mas Ramada

La passera de Mas Ramada per creuar l'Onyar presenta una nova imatge i ha guanyat més seguretat amb la finalització de les obres de reparació de les rampes d’accés, segons ha informat l'Ajuntament de Girona. En concret, s’ha reforçat el pas que estava malmès a causa de les crescudes del riu i s’han renaturalitzat els marges del costat. Aquest passallís uneix Vila-roja amb la Creueta a l’altura de l’Escola Sagrada Família. El seu accés des del barri de Vila-roja es fa des de les escales de la carretera de Sant Feliu i connecta amb el bosc de ribera i els horts del pla de la Creueta.

“Aquesta actuació, que és un dels molts projectes elaborats i aprovats en el mandat anterior que es veuen finalitzats en l'actual, és una solució de bioenginyeria que dóna resposta tant a la integració ambiental de l'obra com a la necessitat de reforçar-la davant els possibles embats de noves avingudes del riu. Els procediments d’elaboració, aprovació, contractació i execució de projectes actualment són especialment garantistes i per aquest motiu és especialment gratificant poder anunciar la finalització dels treballs; sobretot en un cas com aquest d’una infraestructura especialment reclamada per les persones usuàries habituals”, ha explicat el regidor d’Urbanisme de Proximitat de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí Arderiu.

Els treballs, que van finalitzar la setmana passada, han consistit en rehabilitar els fonaments i el paviment de les rampes que donen accés al passallís de l’Onyar amb blocs de pedres. D’aquesta manera s’han millorat les condicions de seguretat i d’accessibilitat del pas, i s’han reduït els possibles danys de les rampes en futures avingudes o riuades del riu Onyar.

Alhora, s’han recuperat i naturalitzat els marges del riu situats aigües avall del passallís mitjançant la tècnica de la bioenginyeria per tal de recuperar la imatge que tenien abans del temporal Glòria.

S’ha realitzat un mur de fusta i vegetació, diferents feixines i un seguit d’elements vegetals de plantació manual per millorar a mitjà i llarg termini l’estabilitat dels marges de ribera.