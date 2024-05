L’Ajuntament de Girona condemna les pintades contra els establiments

L'Ajuntament de Girona ha rebutjat les pintades contra diferents establiments de la ciutat, sobretot del Barri Vell, que es van produir durant les mobilitzacions de dimecres a la tarda, Dia del Treball. Va ser la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, la que, en nom de l'Ajuntament, va condemnar els fets i va visitar els negocis afectats. En tot cas, l’Ajuntament no va aclarir si s'estudiava sancionar als autors de les pintades o als qui van organitzar aquesta concentració contra el turisme massiu a la ciutat, l'Ateneu Popular Salvadora Catà. Diari de Girona va demanar ahir matí una valoració de l’alcalde, Lluc Salellas. Tot i que en dues ocasions es va apuntar que així seria, finalment no ho va fer, deixant la resposta en mans de Geis.

Dies abans, l'ateneu va animar a la gent a vestir de negre durant la concentració per fer la protesta. Hi va haver una cinquantena de persones vestides d'aquest color de les 200, aproximadament, que van assistir a la mobilització anticapitalista que organitzen diferents entitats. Durant la concentració van passar per diferents establiments vinculats al turisme i al sector de la bicicleta, deixant pintades i escridassant, cosa que va provocar certa tensió entre els manifestants i els treballadors i clients dels negocis. No només van ser locals destinats al turisme i al sector del ciclisme, també hi va haver pintades a locals de restauració o supermercats, entre d'altres, que porten molts anys oberts al Barri Vell. Alguns, van afanyar-se a retirar les pintades un cop va haver passat la mobilització. En altres locals, els operaris de l'Ajuntament es van encarregar de treure-les ahir matí.

Carta de Geis als afectats

Sí que diferents regidors de l'Ajuntament, per compte propi, van condemnar les pintades. En aquest cas, de l'equip de govern en van ser quatre dels sis de Junts -Gemma Geis, Xavier Aldeguer, Núria Riquelme i M. Àngels Planas-, mentre que no n'hi va haver cap dels vuit de Guanyem (tampoc els tres d'ERC).

Com a vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis va visitar ahir els diferents establiments afectats per les pintades per donar-los suport. «Els comerciants i hostalers són l’ànima dels carrers de Girona i un motor indispensable pel progrés de la ciutat», va dir, afegint que posar-los en perill «és una línia vermella que no permetré que es creui». La vicealcaldessa també va fer una carta per enviar a tots els comerciants i hostalers. En aquest escrit hi diu, entre d’altres, que «aquests actes vandàlics no només ens perjudiquen econòmicament a tots, sinó que no representen el conjunt de la ciutadania i van en contra de la convivència».

El PSC demana explicacions

No van tardar a haver-hi reaccions a les xarxes socials de les pintades dimecres a la nit. El PSC les va condemnar remarcant que «la intimidació no té cabuda en una societat democràtica» i demanava «si el govern de Girona condemna els fets ocorreguts». Els socialistes no van rebre resposta de l’Ajuntament, però sí de l’Ateneu Popular Salvadora Catà, impulsors de les pintades, que van criticar la piulada socialista.

En un manifest, l’Ateneu Popular Salvadora Catà considera «insuficient» la regulació d’apartaments turístics impulsada per Guanyem i que està derivada d’un decret llei per part de la Generalitat del mes de novembre de l’any passat. De fet, això va dividir l’actual govern gironí, ja que Guanyem ho veia amb bons ulls, però Gemma Geis (Junts) va afirmar que el decret llei li havia «sorprès» i que estava que «molt verd». A més, l’Ateneu denuncia que «cada vegada tanquen més comerços tradicionals i de primera necessitat mentre proliferen negocis destinats al turisme ciclista».

En tot cas, fa uns dies l’Ajuntament va explicar que volia impulsar l’ús de la llengua catalana en el sector de la bicicleta. De fet, la pròxima setmana, Gemma Geis i Núria Riquelme es reuniran els empresaris que hi ha a la ciutat treballin mesures per preservar l’ús del català en aquest àmbit.

Denuncia als Mossos

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) i l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona van denunciar les pintades als Mossos d’Esquadra. En aquest sentit, també es mostren preocupats per «l’escalada d’actuacions incíviques i descontrolades» i demanen a l’Ajuntament que «actuï urgentment per frenar la situació».

Per la seva banda, el president de Mou-te en Bici, Xavier Corominas, lamenta que el document de l’Ateneu no fos «específic contra la bicicleta» i, en canvi, les pintades «sí que ho són». Per això, l’entitat no està d’acord amb les pintades que es van fer i Corominas afirma que la problemàtica del fenomen cicloturista a la ciutat s’ha «d’abordar a fons». Finalment, Girona Centre Eix Comercial també rebutja els fets. Per un costat, detallen que «la llibertat d’expressió i de manifestació no té res a veure amb el fet de causar danys intencionadament, amb pintades o qualsevol altre tipus de bretolada». I, per l’altre, exposen que «el turisme és la font principal de riquesa per al país i per a la ciutat» i, per això, demana treballar amb diferents propostes per millorar.

