S’adjudiquen les obres de reparació d’un tram de la séquia Monar que passa per les hortes de Santa Eugènia

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres de reparació d’un tram del marge esquerre de la séquia Monar que passa per les hortes de Santa Eugènia. Els treballs, que tenen per objectiu solucionar les filtracions i la pèrdua d’aigua i restaurar aquest punt del canal, aniran a càrrec de l’empresa Asfalts del Tordera S.L. i tenen un cost de 105.772,82 euros (IVA inclòs).

Està previst que les obres comencin durant l’estiu i s’allarguin tres mesos, sempre que la séquia Monar segueixi tancada tal com passa ara a causa del poc cabal que té el riu Ter. Cal tenir en compte que per dur a terme els treballs és necessari que no passi aigua pel canal.

“La séquia Monar és l'eix vertebrador d'aquest espai agrícola i la seva reparació és fonamental per garantir el subministrament d'aigua necessari per al cultiu. Els treballs permetran millorar l'estat del canal i la seva integració en l'entorn natural. I contribuiran a dinamitzar l'economia local i a convertir-lo en un referent del turisme sostenible a la nostra ciutat. Aquestes obres són un exemple més del compromís de l'Ajuntament amb la protecció del medi ambient i la promoció del turisme sostenible”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.

L’actuació s’engloba dins el projecte Menja’t Girona, que té entre els seu objectius convertir les hortes de Santa Eugènia en un actiu del turisme sostenible de la ciutat. Amb aquests treballs se solucionaran les filtracions i la pèrdua d’aigua que transporta el canal de la séquia Monar en el tram paral·lel al carrer del Costabona entre les cruïlles amb els carrers de Manel Viñas i Graugés i de les Agudes. Per tant, l’obra pretén solucionar la manca d’estanquitat d’aquest tram del canal, el seu deteriorament i, alhora, millorar l’estabilitat del marge. Es durà a terme una solució poc invasiva i integradora, en un espai que pretén ser un valor ambiental de la ciutat.

A més, aquesta reparació ajudarà a impulsar altres actuacions del projecte Menja't Girona. Aquestes mesures són la millora de la xarxa de recs i canals de les hortes de Santa Eugènia; la preservació de la biodiversitat i el control de la flora exòtica invasora; la riquesa hortícola dels cultius; garantir els recursos necessaris per a la bona producció hortícola, o l’elaboració de tallers formatius adaptats a les persones hortolanes per fomentar sistemes de reg eficients.

Les hortes de Santa Eugènia, així com altres espais vinculats al patrimoni hortícola de Girona, posseeixen una gran importància, tant des de la idea d'oferir una imatge viva de la tradició i identitat agrària com per la riquesa que aporten des del punt de vista de la biodiversitat i ecosistemes de flora. La séquia Monar n'és l'eix vertebrador, que permet aportar-hi l'aigua de forma canalitzada i segura; i, per tant, és la infraestructura cabdal per donar continuïtat als usos i activitats hortícoles d'aquest espai.