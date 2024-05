Toc d’atenció d’Ayats (ERC) als socis de govern de Girona: «Cal un lideratge clar»

L’actual portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Girona i segon tinent d’alcaldia com a responsable de l’àrea de Cultura, Quim Ayats, ha llançat un toc d’atenció als seus socis de govern (Guanyem i Junts) quan fa un any de la conferència La Girona que avança que va omplir l’auditori del Centre Cultural la Mercè.

En un fil a la xarxa X (antiga Twitter), Quim Ayats considera que hi ha «algunes inèrcies» que «suposen un fre en les necessàries polítiques a desenvolupar per respondre als nous reptes de futur». El representant republicà també apunta que «cal proactivitat per part del govern municipal» i «un lideratge clar» i «un rumb que determini els passos a fer».

«Fer passos endavant i trencar amb les inèrcies. Aquest és el rumb que ha de seguir el govern de Girona. Avui dia aquest rumb no se segueix del tot. S’avança en alguns aspectes, però s’arrosseguen inèrcies que frenen millores que vol Girona i la seva gent», inicia el seu escrit el representant d’Esquerra.

En aquest sentit, recorda que fa un any (just el 3 de maig de 2023) va fer una ponència a la Mercè on va exposar la ciutat que volia i defensava la seva formació. «Una ciutat activa, viva i dinàmic».

Assenyala que per arriba a aquest destí «cal proactivitat per part del govern municipal, amb un lideratge clar i un rumb que determini els passos a fer». L’aniversari d’aquesta ponència seria l’únic origen del toc d’atenció. No hi hauria cap nou debat intern dins dels socis de govern, com en el seu moment va ser, per exemple, el futur dels alumnes del Cartañà.

El portaveu d’Esquerra considera que al llarg d’aquest any, a Girona s’ha «avançat en aspectes com la dinamització dels barris, la mobilitat, la cultura i l’habitatge» però que «segueixen algunes inèrcies que suposen un fre en les necessàries polítiques a desenvolupar per respondre als nous reptes de futur». Ayats clou aquest fil insistint en què s’han de «trencar aquestes inèrcies per garantir que el govern fixi un rumb que permeti millorar la vida dels gironins i gironines». Tot i això, no apunta a cap trencament al govern municipal:«Seguim compromesos amb Girona i ens comprometem a fer que aquest govern treballi decididament per fer avançar Girona».

Fa un any

Aquell 3 de maig de 2023, fa un any, Ayats deixava clar als oients de la ponència:«No volem tenir una ciutat que viu d’inèrcia, volem la Girona que avança, que fa passos endavant per construir un futur millor per als gironins i gironines».

Quedaven 25 dies pel dia de les votacions de les eleccions municipals i l’aleshores vicealcalde de Marta Madrenas (Junts), exposava que estava «en joc decidir un govern que marqui un rumb clar per anticipar-nos i fer passos endavant per adaptar Girona de la millor manera possible als reptes de futur».