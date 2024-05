Tres dies sense semàfors en una cruïlla de Girona

Els semàfors de l'encreuament entre Gran Via de Jaume I i la plaça de l'Hospital de Girona continuen espatllats. Els semàfors tant per als vehicles en tots els sentits, com per als vianants van deixar de funcionar la nit del 30 d'abril a l'1 de maig. L'Ajuntament va acabar optant per anul·lar els passos de vianants amb cintes de la policia i es va prohibir el gir a l'esquerra en els dos sentits de la marxa per evitar xocs entre vehicles col·locant tanques i cons. La situació es manté tres dies després. L'Ajuntament ha explicat que està buscant el motiu de la incidència. Al migdia, un operari provava de posar-los en marxa.