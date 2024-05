Maialen Beltran representarà la UdG a la prova «Presenta la teva tesi en 4 minuts»

La doctoranda del programa en Educació Maialen Beltran, representarà la Universitat de Girona a la final interuniversitària del concurs «Presenta la teva tesi en 4 minuts» impulsat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació que tindrà lloc a Tarragona el 27 de juny. En la fase gironina hi van participar fins a catorze estudiants de doctorat, batent el rècord de participants, amb els temes més tractats que han estat la sostenibilitat i la salut- sobretot la salut mental.

En aquest sentit, Beltran ha estat la candidata més ben valorada pel tribunal d’aquesta fase prèvia que es va fer dijous. A la final de Tarragona presentarà Males mares? Les perspectives de les dones amb discapacitat intel·lectual sobre la maternitat, on tracta el dret d’exercir la maternitat de les dones amb discapacitat intel·lectual. Com a finalista, la investigadora en formació rebrà un ordinador portàtil com a premi i podrà optar un dels tres guardons de la fase final dotats amb 1.000, 2.000 i 3.000 euros.

La finalitat del concurs és plantejar a estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, el repte d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible, per a un públic general. La segona posició la va aconseguir la doctoranda Andrea Riberas del programa en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut, i la tercera Meritxell Valentí, del programa de Ciència i Tecnologia de l’Aigua.