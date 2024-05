Construccions Pere Miquel serà l’encarregada de fer les obres dels pisos de l’Aurora

Construccions Pere Miquel serà l’empresa que executarà les obres de reforma dels pisos apuntalats de l’Aurora, situats al nombre 38 del passeig de Sant Joan Bosco del barri de Pont Major de Girona. Tot això, després que hi hagués dues companyies que es presentessin la licitació que tenia un preu de sortida de 201.028,57 euros. Construccions Pere Miquel va fer una oferta de 196.988 euros, mentre que Serralleria Roca SL la va fer de 218.267,22 euros, superant el preu base de licitació establert als plecs de la present licitació. Per aquest motiu, l’empresa ha quedat exclosa, deixant Construccions Pere Miquel com a única candidata.

L’Ajuntament de Girona va requerir tota la documentació necessària per procedir a l’adjudicació del contracte a Construccions Pere Miquel, que va presentar la documentació pertinent el passat 18 d’abril. Per això, ara l’Ajuntament ja pot procedir a adjudicar les obres a aquesta companyia.

L’edifici, que compta amb una trentena de pisos (una vintena estan ocupats per llogaters o propietaris, mentre que els deu restants són de bancs o fons voltors), està apuntalat per perill estructural des de 2017. La rehabilitació ha estat molt reivindicada per part dels veïns, que també s’han queixat de la lentitud i l’espera per realitzar tot el procés. I és que fa més de deu anys que s’arrossega el problema, tot i que en fa set que l’edifici es va apuntalar. Tanmateix, encara hauran d’esperar una llarga temporada per veure l’immoble totalment acabat, ja que el contracte contempla un termini de dos anys per fer les reformes. Un període que començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

En concret, actuació consisteix en la substitució de les passarel·les existents de les plantes primera i segona, així com el ràfec superior de protecció. En aquest sentit, les passarel·les s’ampliaran i es posarà una barana de protecció per més seguretat. A més, es durà a terme la reparació puntual de l’arrebossat existent a la façana i l’afectat per la zona d’actuació.

Tot i que és l’Ajuntament que adjudicarà el contracte, són els residents a l’immoble que pagaran les reformes. Així, per cada habitatge s’hauran de pagar uns 7.000 euros, tot i que el consistori ha donat la possibilitat als propietaris de fraccionar-ne el pagament fins als 48 mesos en casos de vulnerabilitat social.

