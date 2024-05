Girona tanca la carpeta del projecte fallit del 'Bloom' després que un informe no vegi negligent la pèrdua d'equips 3D

L'Ajuntament de Girona tanca la carpeta del projecte fallit del 'Bloom', el centre dedicat al 3D i a les tecnologies emergents, vuit anys després que fes aigües. El ple votarà rescindir el conveni que es va subscriure amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG el 2011 i demanarà que li entregui aquell material que va comprar el consistori i que encara custodia. Això després que un informe no vegi "negligent" que part dels equips -com tauletes o ulleres de realitat augmentada- es perdessin. Perquè com recull l'escrit, fa temps que tot el material va quedar "amortitzat i obsolet" i el seu valor "és zero". Ara la intenció és estudiar si els equips 3D que encara es guarden poden tenir usos educatius o destinar-se a centres cívics.

El Clúster TIC Media, més conegut com el 'Bloom', es va vendre com un projecte que havia de convertir Girona en referent del 3D i les tecnologies emergents. L'any 2011, l'Ajuntament de Girona i el Parc Científic van signar el conveni que el feia néixer. L'acord establia que el nou centre tindria la seu a l'edifici Narcís Monturiol, i que el parc s'encarregaria de gestionar-lo i custodiar-ne els equips.

El 'Bloom' va suposar una inversió d'1,8 milions d'euros (MEUR), la meitat dels quals van procedir d'una subvenció europea a través dels fons Feder. Uns diners que van servir perquè el consistori comprés el material 3D per equipar-ne els espais.

El centre es va inaugurar a finals de juny del 2012, però va fer aigües quatre anys després sense pena ni glòria (quan el complex es trobava immers en ple concurs de creditors). El tancament del 'Bloom', però, ha portat cua durant els dos últims mandats. Perquè l'oposició recelava del paper que l'Ajuntament havia tingut amb el projecte i, a més, part del material 3D es va perdre (com ara micròfons, projectors, càmeres digitals, consoles o ulleres de realitat augmentada).

L'afer va derivar en diversos informes, que analitzaven si els equips s'havien inventariat com pertocava i quin era el seu valor. Fins i tot, va arribar a centrar un ple municipal, on l'aleshores alcaldessa Marta Madrenas i la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, van donar explicacions i van defensar que l'Ajuntament havia fet allò que li corresponia, i que qui portava la gestió del projecte era el Parc Científic.

Ara, vuit anys després que el 'Bloom' desaparegués, el consistori tanca aquesta carpeta. Perquè el ple municipal votarà rescindir aquell conveni que va subscriure el 2011 amb el parc de la UdG; i de facto, doncs, liquidar del tot el projecte fallit del Clúster TIC Media. Segons expliquen fonts municipals, l'afer ja s'ha tractat en comissió i els grups s'hi han mostrat a favor.

Diferents informes

A l'hora de rescindir el conveni amb el Parc Científic, l'Ajuntament s'empara en diferents informes. N'hi ha de l'escola universitària ERAM, del secretari municipal i del cap d'àrea de Promoció Econòmica.

Per una banda, l'informe de l'ERAM, que es remunta al 2020, va concloure que els equips 3D que es van adquirir per al 'Bloom' tindrien una vida útil de cinc anys. I que, per tant, aleshores ja havien quedat obsolets, estaven "amortitzats" i el seu valor era "zero". A més, també posava en relleu que part del material s'havia perdut.

L'informe del secretari -aquest, també del 2020- feia palès que el conveni signat el 2011 encara continuava vigent, perquè l'Ajuntament no l'havia resolt (el Parc Científic sí que va fer-ho el 2016 per la seva banda). Abans de fer aquest tràmit però, i portar al ple municipal la liquidació del conveni, el secretari sí que recomanava analitzar si el Parc Científic i de la UdG havia complert els seus compromisos. I arran d'això, precisament, el cap d'àrea de Promoció Econòmica va fer el tercer informe.

Pèrdua "no negligent"

El document, del maig del 2022, detectava "dificultats" en el compliment d'algunes clàusules del conveni per part del Parc Científic. Però també posava en relleu que la tecnologia 3D "no va tenir el recorregut que s'esperava inicialment" i que, si bé el parc hauria hagut de comunicar a l'Ajuntament de Girona "el deteriorament" dels equips, no hi havia elements per afirmar que hagués estat "negligent en la seva custòdia". Entre d'altres, perquè va contractar l'assegurança preceptiva.

Amb l'entrada del nou equip de govern, l'alcalde Lluc Salellas va requerir al Parc Científic i Tecnològic que li fes arribar informació sobre els equips extraviats. La resposta, que es va rebre a principis de març, recollia que no se sabia on es trobava aquest material -que no s'havia inventariat- però també precisava que, "per la seva naturalesa i la seva curta vida útil", allò "més probable" és que aquests equips 3D obsolets haguessin patit "un deteriorament total".

Liquidar el conveni

Ara, un cop fets tots aquests tràmits, l'Ajuntament de Girona porta a ple rescindir el conveni que va crear el Clúster TIC Media. També, tenint en compte que tots aquells equips que el consistori va comprar per al 'Bloom', tant els que encara es guarden com els que s'han perdut, han estat "amortitzats" -la seva vida útil es fixava en cinc anys- i el seu "valor actual comptable és zero". Segons recull la documentació, sobretot entre els anys 2011 i 2012, es van fer inversions de més d'1,7 MEUR en equipaments i material audiovisual i multimèdia destinats al 'Bloom'.

A més de liquidar el conveni, l'acord que es porta a ple també demana al Parc Científic i Tecnològic de la UdG que entregui a l'Ajuntament tots aquells equips que encara custodia. Estableix que se li retornin en el termini màxim d'un any, amb intenció d'estudiar si aquest material 3D es pot destinar a usos "educatius i formatius". Bé sigui destinant-lo a escoles, centres cívics o bé formant part del projecte que acull el Modern.

"Calia fer-ho"

Fonts municipals subratllen que "ordenar i tancar la carpeta del 'Bloom' era una tasca imprescindible que calia fer". "La resolució de mutu acord del conveni entre l'Ajuntament, la UdG i el Parc Científic i Tecnològic és una bona notícia, i suposa un nou inici que permetrà recuperar material que fins ara havia estat inutilitzat i donar-li una sortida educativa o formativa", hi afegeixen.

Per la seva banda, la UdG també valora positivament la resolució del conveni. "És un pas important que garanteix alliberar un espai, fins ara ocupat per les infraestructures del projecte 'Bloom', que es podrà destinar a d'altres iniciatives ara que el Parc de Recerca i Innovació ha pres un nou rumb", diuen fonts de la universitat.

La UdG, a més, també admet que tot i que la tecnologia 3D "no va acabar complint les expectatives que se li havien atribuït d'avançada, principalment per la complexitat i dificultat del seu ús, mentre el projecte es va desenvolupar va aconseguir els objectius de transferència tecnològica previstos i l'impacte proposat".