Riuades de gent donen el tret de sortida d'una 69a edició de 'Girona, Temps de Flors' marcada per la sequera

La 69a edició de 'Girona, Temps de Flors' arranca sota un sol de justícia i amb les riuades de gent habituals passejant pel centre de la ciutat. El tret de sortida a la setmana florida l'ha donat un acte institucional darrere els jardins dels Alemanys, en què s'ha fet la descoberta de la placa que hi donarà nom a partir d'ara: Josep Tarrés i Fontan. El membre fundador de Temps de Flors ha estat homenatjat per la seva viuda, Pia Crozet, així com per familiars i amics.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha dit que Tarrés va ser "una persona indispensable" perquè "sense la seva figura Temps de Flors no brillaria com ho fa avui". Enguany, les mostres florals han adoptat mesures per adaptar-se a la sequera, reduint el consum d'aigua.