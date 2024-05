Caos a Rodalies: cues i angoixa a l'estació de Girona

Rodalies es troba fora de servei per una avaria causada pel robatori de coure a les instal·lacions de Montcada Bifurcació durant la matinada i diversos incendis en el cablejat del sistema de senyalització, que han impedit la circulació de trens a punts importants de Catalunya. L'afectació ha arribat també a l'estació de trens de Girona, on desenes de passatgers s'han trobat amb poques opcions per tornar a casa. L'afectació també ha col·lapsat l'estació d'autobusos i la de l'AVE, ubicades al parc Central just al costat de l'estació de Rodalies. El col·lapse de trens afecta viatgers, però també els residents a Girona que s'havien de desplaçar a altres localitats per votar, així com els visitants de Temps de Flors.

Durant les primeres hores del migdia, i amb un únic retard anunciat de gairebé una hora, ja es comentava entre la gent que la resta de trens tampoc venien a l'hora esperada. Tot i això, les màquines d'autoservei i els taulells d'informació comptaven amb llargues files de persones; mentre uns volien saber quan podien marxar i es preguntaven què passava, d'altres compraven bitllets nous per si els que tenien ja no eren vigents.

Un grup de joves residents de Barcelona miraven els seus tiquets des de ja feia hores. Havien aprofitat el cap de setmana per visitar Temps de Flors i, per haver decidit "aprofitar el màxim temps possible a la ciutat", ara no sabien quan podrien tornar a casa, ni tampoc tenien cap informació de què havia passat.

Ígor Garcia, un altre dels molts passatgers que s'han trobat amb aquest "caos", ha aconseguit arribar al taulell d'informació, on li han dit que de moment només estarien disponibles els trens d'alta velocitat i que podia provar aquesta opció. "He de votar a Barcelona, i també em preocupa perdre tot el dia aquí", explicava, i afegia que "hauré d'agafar l'AVE".

D'altra banda, la incidència també ha afectat Alba Xifra, qui a diferència dels anteriors passatgers si sabia el que havia passat, però "no sabia que era tan greu". Havia vingut a Girona per un compromís i, com a resident de Barcelona, també volia arribar a temps per poder anar a votar. Els trens no arribaven, i veient que l'estació no feia més que emplenar-se, ha decidit seguir el consell d'Ígor Garcia i provar d'agafar un altre mitjà de transport que no fos Rodalies. Ja que, tot i que tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència, per ara no hi ha previsió de normalització del servei.