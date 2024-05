Temps de Flors: «És menys florit, però més creatiu»

Qualsevol que s’acostés a la plaça del Vi durant aquest cap de setmana, i tots aquells que ho facin fins al dia 19 de maig, entendran que si en aquest punt neuràlgic de la ciutat de Girona hi ha rebombori, és que la ciutat està ben viva. Una escultura d’homenatge als castells per la Diada de Sant Narcís obre les portes a la 69a edició del Temps de Flors. Hi destaca l’escultura “Fem pinya”, amb una ornamentació amb presència de les camises de les diferents colles castelleres i la camisa dels Marrecs de Salt fent d’enxaneta. Podia ser perfectament el preludi de la Diada Castellera de Temps de Flors, celebrada a la plaça de Sant Feliu, on els Marrecs de Salt exercien d’amfitrions i mostraven, juntament amb els Sagals d’Osona i els Xicots de Vilafranca, aquesta tradició als milers i milers de visitants que transitaven per la ciutat.

Alguns, com l’Albert i la Kate, turistes procedents de Barcelona i embadalits davant de la Catedral, venien perquè mai havien estat a Girona i creien que era una bona manera de conèixer-la. «De moment, és molt bonic tot el que estem veient i està complint les expectatives.» L’Albert confessava, però, que «hauria preferit descobrir Girona un diumenge més relaxat per fer coses com pujar les escales de la Catedral o poder accedir a molts altres llocs del centre», però creu que «també és bonic veure-ho així.» Reconeixien que l’exposició de flors, patis i jardins no era l’única motivació que els havia fet venir a passar un diumenge a Girona: «Hem vist Joc de Trons dues vegades, ens encanta, i un dels objectius és reconèixer alguns racons que han sortit a la sèrie.»

Les escales de la Catedral, ornamentades amb la “Partitura floral” representaven aquest racó tan simbòlic de la ciutat com un gran pentagrama, convergint la cultura, la música i les flors en un espai únic. Altres racons icònics amb llargues cues de visitants són, com cada any, la Pujada de Sant Domènech, i les escales de Sant Martí, amb l’espai “Un mar de pomes”, l’Església de Sant Lluc, que ret homenatge als Manaies o els Banys Àrabs, on els visitants i curiosos havien de fer més cua per entrar-hi.

L’altra cara dels visitants era la dels que resideixen a Girona. «Pel dia a dia, per moure’ns de la ciutat, és un trasbals. S’acumula moltíssima gent. Ens trobem cotxes aparcats per tot arreu i és un pèl molest» comenta la Sara i l’Eduard, veïns de Fontajau.

Una història d’amor lligada a Temps de Flors

La Sara i l’Eduard, una parella amb dues criatures, veïns del barri de Fontajau, diuen que la gent de Girona,«els caps de setmana tendeix a marxar. Venim entre setmana, tranquil·lament, si pot ser al vespre, millor.» Aquest matrimoni gironí confessa que el Temps de Flors els ha acompanyat en la seva història i ja forma part de la seva tradició familiar: «Un 12 de maig, fent un passeig pel Temps de Flors, ens vam fer el primer petó, però també va ser un 12 de maig el dia que ens vam prometre, justament al Temps de Flors. Avui fa deu anys d’aquell primer petó», comenta el matrimoni, que considera que ha tancat el cercle mentre es fotografia amb les seves dues filles, una dècada després dels seus inicis, a la plaça dels Jurats a l’espai “La primavera, el despertar del Tarlà”.

Malgrat els inconvenients logístics de conviure amb l’exposició de flors, patis i jardins, gaudeixen any rere any d’aquests dies com una part ja tradicional en ells. Aquest any, coincideixen amb altres famílies en dir que alguns espais sense flors també són molt bonics. Per tant, «potser és cert que no cal que tot siguin flors naturals, sinó que amb altres elements també es poden fer coses molt creatives, i també és important en aquesta època de sequera.» Això sí, troben que en una part de la ciutat, en alguns carrers i racons del Barri Vell, «hi ha buits d’ornamentació. En canvi, hi ha hagut un espai que, pel tema de la sequera, s’ha fet amb texà reciclat -l’espai ‘Teixeix i dona vida, del professorat i alumnat del CFGM Jardineria i Floristeria de l’INS La Garrotxa’- i s’ha aconseguit un efecte espectacular», expliquen.

Temps de flors en dades

La propietària d’una fleca a la plaça del Vi comenta que normalment tanca els diumenges, però que té obert «perquè aquests dies Girona està amb un bullici increïble. L’hostaleria ha d’aprofitar aquestes dates.»

Durant els nou dies que dura la 69a edició del ‘Girona Temps de Flors’, els milers de persones que recorreran Girona, podran visitar 109 espais -i 137 projectes florals en total- distribuïts en 16 barris. L’ajuntament proposa tres rutes, que passen també per tres ponts icònics de la ciutat, amb dos itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i 44 establiments que participen en la Mostra d’Aparadorisme i Decoració interior.