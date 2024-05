Compromís per mantenir la seu del Cartañà de Girona fins al trasllat a la Simon

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona d'aquets dilluns ha aprovat una moció ciutadana que han presentat les famílies de l'institut Ermessenda de Girona.

El punt, que s'ha aprovat per unanimitat, recull que l'Ajuntament es compromet a mantenir les dues seus del centre -al casal Bisbe Cartañà i als barracons de Can Prunell- fins que el trasllat definitiu de l'institut a l'antiga fàbrica Simon "no es pugui fer en conjunt i amb les condicions òptimes".

A més, la moció també compromet el consistori a no buscar "terrenys alternatius per a una ubicació provisional de les dues seus".