L'estació de Girona recupera la normalitat però Rodalies no s'escapa de les crítiques dels passatgers

L'estació de Renfe de Girona recupera la normalitat després que el robatori de coure a Montcada Bifurcació obligués a suspendre tots els combois de l'R11 aquest diumenge. A primera hora, els trens circulaven en les dues direccions -tant cap a Barcelona com cap a Portbou- però això no ha evitat que Rodalies s'escapi de les crítiques dels passatgers. Des dels qui han decidit ser previsors i agafar un comboi abans d'hora per assegurar-se arribar a temps fins a aquells altres per a qui els retards ja s'han convertit en el seu dia a dia. A pocs metres, els AVE de primera hora del matí han anat del tot plens. Aquí, veient la situació d'aquest diumenge, aquells qui tenen abonaments els han formalitzat abans d'hora per tenir seient.

La dita diu que després de la tempesta ve la calma i aquesta màxima s'ha complert aquest dilluns al matí a l'estació de tren de Girona. Ni rastre del caos ni de les queixes de diumenge, quan les afectacions arran del robatori de coure i els incendis als túnels de Barcelona van obligar centenars de passatgers a buscar alternatives de transport per la paralització de la majoria de línies del país. No hi ha hagut cues per comprar bitllets ni tampoc per demanar informació i els trens han circulat amb normalitat.

Aquesta tranquil·litat, però, no ha estalviat les queixes dels usuaris habituals cap a Renfe i el servei de Rodalies. A l'andana per agafar el tren de les 8.09 hores amb destinació Barcelona, l'estudiant de psicologia de la UB Adrià Riazar ha lamentat que "normalment sol haver-hi molts retards": "Ja no n'espero massa. M'agradaria arribar aviat a classe però és bastant poc probable".

Tot i que té residència a Barcelona, Riazar acostuma a agafar el tren per anar des de Girona fins a la capital. A vegades, fa el desplaçament diumenge, en previsió de l'inici de les classes el dilluns. Ahir, després de veure la situació que es vivia per l'aturada de la circulació de trens, es va plantejar buscar altres opcions de viatge però finalment ho va descartar: "Vaig veure com estava la cosa i vaig decidir quedar-me aquí".

Els treballadors que utilitzen el tren com a mitjà de transport habitual per anar a la feina també lamenten que hi ha retards tot sovint. Narcís Badet va a treballar a Riudellots de la Selva des de Girona de dilluns a divendres i, segons explica, "normalment el tren no arriba puntual". En el seu cas, però, opta per agafar un tren que li deixa "un bon marge" abans de començar la jornada per estalviar-se ensurts i no arribar tard.

Una altra viatgera, Marta Aguilar, agafa el tren per anar a treballar a Granollers. Porta sis anys cobrint aquest trajecte i apunta que ha viscut des de retards fins a altres incidències que li han impedit arribar a l'hora: "Moltes vegades el tren ens ha deixat a meitat de camí". A més, apunta que la puntualitat no és l'únic problema, també la massificació dels combois. "El tren té només tres vagons i sempre va molt ple", ha lamentat.

L'aturada de la circulació de trens va coincidir amb la jornada electoral però, a Girona, també amb 'Temps de Flors', un dels esdeveniments importants de la ciutat i que atrau visitants d'arreu. David Venteo i la seva parella estan passant uns dies a la ciutat però ella aquest matí havia d'anar a Barcelona a treballar. "Des que ens va assabentar de la situació estàvem una mica preocupats per veure com podria baixar", ha dit.

Per això, han decidit anar aviat a l'estació per veure quines opcions tenien per fer el recorregut. "Veníem amb la idea d'informar-nos d'horaris de busos i de l'alta velocitat però hem vist que el tren sortia amb normalitat i que podria arribat bé, així que agafa aquest", ha exposat, afegint que, tot i això, han estat amb l'ai al cor per si no podien trobar opcions per anar a Barcelona.

Amb antelació... o amb abonament

El caos a Rodalies va comportar que, per anar a Barcelona amb tren, l'única alternativa que quedés ahir fos fer-ho amb AVE. I això, tot i que aquest matí els problemes a l'R11 s'hagin resolt, també ha tingut la seva derivada en la línia de l'alta velocitat. Perquè els trens del matí s'han omplert més del que és habitual en un dilluns feiner -sobretot, el de primera hora- i per anar cap a Barcelona no es podia trobar bitllet fins després del comboi de les 09.26 del matí.

Entre els qui s'esperaven per agafar aquest tren hi havia Sibil·la Lloret, que estudia física a la UB. A ella la situació avui no l'ha afectada, però perquè ja fa un mes va decidir fer-se un abonament per a l'AVE i deixar d'agafar Rodalies.

"El tren mitja distància dels diumenges anava sempre tard i vaig decidir no jugar-me-la", explica. "A més, si no hi ha retards, el tren va molt ple i estàs anxovat tota l'estona; una vegada, fins i tot, van haver de fer baixar gent perquè no podia tirar més", diu Lloret.

Ahir, veient la situació, aquesta estudiant va decidir formalitzar el seu abonament més aviat d'allò que era habitual. Ho va fer al matí i, segons explica, va tenir "sort" perquè "tots els seients van esgotar-se de seguida" i quan ho va mirar el seu AVE "ja anava molt ple".

En sentit contrari, de Barcelona cap a Figueres, els qui avui baixaven de l'AVE que ha arribat a les 08.52 a l'estació de Girona també han decidit assegurar i formalitzar abans el bitllet. En aquest cas, però, també pel 'Temps de Flors'. "Agafo l'AVE per venir cap a Girona a treballar tres dies per setmana; avui sí que hem notat que anava més ple, però no sabem si per Rodalies o per les flors", diu una usuària de l'alta velocitat, Carla Coromina. Això sí, sigui com sigui, tant ella com la seva companya de feina van decidir reservar amb més antelació per assegurar-se seient.

I entre els pocs que s'esperaven a l'andana per agafar aquest comboi cap a Figueres, la sensació també era la mateixa. Carme López agafa l'AVE cada dia per anar a treballar, i explica que "per evitar algun imprevist", va decidir formalitzar el bitllet molt abans. "Normalment ho faig entre vint minuts i mitja hora abans de la sortida; però ahir, veient la situació, vaig fer-ho amb força hores de marge", explica López.