El PSC de Girona critica que el cas del Bloom es tanqui fent «la vista grossa» a la desaparició de material

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona va lamentar aquest dilluns que «la carpeta del Bloom» s’hagi tancat «amb un acord de mínims», fent «la vista grossa» per exigir responsabilitat a la desaparició de material i resolent el conveni per la porta del darrere, segons va assenyalar la regidora Bea Esporrín. Ho va fer durant el ple municipal on es va aprovar el punt i final al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, la Fundació Parc Científic i Tecnològic i la Universitat de Girona per a establir les condicions de col·laboració per a l’execució del projecte Cluster-Tic Media, més conegut com a «Bloom», que s’havia signat el 9 de febrer de 2011 i que, havia de tenir una vigència de vint anys.

La regidora socialista va recordar que aquest projecte que va ser una gran aposta de la UdG pel 3D i les tecnologies emergents amb una subvenció europea i una inversió de dos milions, va acabar essent «un bluf» i que va desaparèixer molt material:«iphones, mòbils, ulleres de realitat augmentada, Play Stations, càmeres digitals, ordinadors portàtils, tauletes, un casc neuronal, projectors, una pissarra elèctrica, i altre material informàtic» per un total de 135 objectes. Va lamentar el punt i final sense buscar el culpable i va recordar que l’ara alcalde, Lluc Salellas, quan era regidor a l’oposició va demanar responsabilitats al «desgavell» i «descontrol» existent.

També el regidor de VOX, Francisco Javier Domínguez, va lamentar que tot i la desaparició de material i de l’existència d’una comissió de seguiment, no hi hagi cap responsable dels fets.

L’alcalde va voler recordar que el material del projecte està tancat des de fa anys en un espai de la UdG. Va recordar que la Fundació encarregada de l’espai va extingir-se a finals de l’any passat i per tant no se li poden demanar responsabilitats.

Al mateix temps, va indicar que amb resolució del conveni ara es podria fer el necessari per poder donar-li un ús al material i a l’espai on està custodiat.

«L’anterior fundació es va extingir el novembre del 2023 i dificulta saber què va passar», va assenyalar».

Va insistir en «el bloqueig del material» fins al dia d’avui i en la necessitat d’adaptar-se a la nova realitat. «Tanquem una carpeta i obrir un nou escenari positiu per la ciutat i pel parc Científic», va concloure.

No hi ha "negligència"

El ple va votar rescindir el conveni que es va subscriure amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG el 2011 i demanarà que li entregui aquell material que va comprar el consistori i que encara custodia. Això després que un informe no vegi "negligent" que part dels equips -com tauletes o ulleres de realitat augmentada- es perdessin. Perquè com recull l'escrit, fa temps que tot el material va quedar "amortitzat i obsolet" i el seu valor "és zero". Ara la intenció és estudiar si els equips 3D que encara es guarden poden tenir usos educatius o destinar-se a centres cívics.

Van votar-hi a favor els tres grups del govern, mentre que el PSC i el PP es van abstenir i Vox hi va votar en contra.