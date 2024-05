Tretze anys sense eliminar el vial que podria trinxar les hortes de Santa Eugènia

El ple de Girona va aprovar, aquest dilluns i per unanimitat, una moció del PSC per garantir l’eliminació del denominat vial de les hortes de Santa Eugènia.

El text defensat per la regidora Carla Aguilera, demana que l’Ajuntament insisteixi a la Generalitat en la necessitat de modificar el Pla territorial parcial de les comarques gironines i el Pla director del sistema urbà de Girona per suprimir les referències al vial. Aquests mateixos tràmits es van aprovar ja el 2011 i el 2018.

Cap de les formacions de l’Ajuntament preveu tirar endavant la construcció d’aquesta carretera que trinxaria les hortes de Santa Eugènia, però tot i així, encara hi ha la reserva de pas d’aquesta carretera al Pla General, que connectaria el barri de Santa Eugènia amb la zona de la Nestlé travessant el riu Ter i les hortes.

L’Ajuntament no pot eliminar la reserva al Pla General fins que no es retiri dels plans supramunicipals que depenen de la Generalitat, tal com va recordar el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí.

Aquest és un tema que ja fa temps que s’arrossega. El 17 d’octubre de 2011, es va aprovar la primera moció al ple de l’Ajuntament per canviar la cartografia i protegir l’espai; la iniciativa la va portar a la sala el grup d’ICV amb el suport de la CUP. El 31 de juliol de 2018, es va tornar a aprovar la moció proposada per ERC i Més, amb el suport de tota la cambra.