La UdG participa en un projecte europeu que posa la mirada en la formació per a l'entrenament juvenil femení

La càtedra d'Esport i Educació Física - Centre d'Estudis Olímpics (CEEF - CEO) de la Universitat de Girona (UdG) participa en el projecte europeu FEMCoach col·laborant en el disseny d'un programa de formació per a entrenadors i entrenadores que contempli les especificitats de l'entrenament per a dones joves esportistes. La iniciativa busca promoure l'esport juvenil femení a través del desenvolupament de competències dels entrenadors i entrenadores per millorar la salut i la qualitat de vida dels esportistes, a més de "satisfer les necessitats biològiques, psicològiques i socials dels joves".

Dins del projecte, la CEEF – CEO, a més de col·laborar en totes les tasques liderades pels altres socis del consorci, és la responsable del desenvolupament dels processos i materials per a l’aprenentatge. La seva tasca és combinar les oportunitats d'aprenentatge amb les necessitats reals dels entrenadors seguint l'enfocament d’evidència basada en la investigació.

FEMCoach forma part del programa europeu Erasmus+ Sport, que promou col·laboracions entre institucions per fomentar la participació en l'esport i l'activitat física. Els projectes d’aquest programa agrupen institucions de diferents àmbits i països per treballar conjuntament, enfortint així la capacitat d’internacionalització de les organitzacions abordant necessitats i prioritats comunes.

La UdG és una de les vuit institucions de sis països diferents que treballen conjuntament en el programa.