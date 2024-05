L’Ajuntament de Llagostera i la Fundació Ramon Noguera signen un conveni per alimentar gats de carrer

L’Ajuntament de Llagostera i la Fundació Ramon Noguera han signat avui un conveni de col·laboració per a l’alimentació dels gats de carrer de la zona del cementiri.

Un dels objectius de l’Ajuntament és el Benestar Animal, segons ha exposat en un comunicat. Més concretament, tenir cura dels gats de carrer, millorar la qualitat de vida dels animals i alhora treballar en els valors del respecte, la responsabilitat i la convivència de les persones amb els animals.

És en aquest context que s’ha firmat el conveni de col·laboració amb la Fundació Ramón Noguera, una entitat social sense afany de lucre que treballa per garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual del Gironès i que disposa d’un taller ocupacional a Llagostera.

Fomentar la inclusió en la comunitat de Llagostera i l’entorn més proper dels usuaris del centre ocupacional, treballar en el valor de respecte als animals, la responsabilitat, la convivència i millorar la qualitat de vida dels gats de carrer, són els objectius principals del conveni, tal i com ha explicat el regidor de Benestar Animal, Àlex Maqueda.

En aquest mateix sentit Maqueda ha destacat la importància de la funció terapèutica del contacte amb els animals i el compromís de l’ajuntament de coordinar la gestió del punt d’alimentació i autoritzar al monitoratge del centre ocupacional a alimentar aquest punt dins el Projecte Gat Llagostera. Per altra banda, la Fundació Ramon Noguera s’ha compromès a posar el pinso a la zona delimitada i controlar que aquest no sigui excessiu, posar aigua fresca i llençar l’antiga i mantenir net el punt d’alimentació.

L’activitat es durà a terme amb un grup de 6 usuaris del centre acompanyats de la seva monitora responsable.

En la signatura del conveni hi ha assistit l’alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, el regidor de benestar animal, Àlex Maqueda, la directora tècnica del Servei de Teràpia Ocupacional i Llars de la Fundació Ramon Noguera, Ester Triadó i la gerent de la fundació Marina Molina.

Sobre el Projecte Gat

El Projecte Gat Llagostera va iniciar-se el març del 2023 adreçat als alimentadors de gats de carrer, coordinat per la Fundació Fauna.

Aquest projecte, de caràcter mediambiental i de salut pública, té per objectiu millorar el control i la gestió dels gats de carrer. Elaborat per la Fundació Fauna, s’ha implementat en diversos municipis catalans des de fa 14 anys amb uns resultats molt positius.

El Projecte Gat pretén ser un pas endavant en la coordinació, l’eficiència i els resultats per a controlar la població d’animals, les seves condicions de vida, el treball correcte dels alimentadors, la pedagogia social sobre protecció animal i per reduir al màxim les problemàtiques derivades de la presència de gats de carrer. Per tot això, resulta clau l’aplicació del mètode C-E-R (captura, esterilització i retorn), així com la potenciació de les adopcions i l’establiment de protocols d’actuació.