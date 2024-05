Més de 300 vins al Girovi '24, que se celebra dissabte 18 de maig

L'edició de 2024 del Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya, Girovi, se celebrarà aquest dissabte, 18 de maig, a partir de les set de la tarda, a l'Hotel Double Tree by Hilton de Girona. Organitzat per Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya, el certamen arriba aquest any a la seva vint-i-novena edició.

Una vuitantena de tastadors valoraran les més de 300 mostres de vins de les diferents Denominacions d'Origen de Catalunya que s'han presentat al concurs, i elegiran els guanyadors de les diverses categories que té el certamen.

"Promocionar els vins catalans" continua essent el principal objectiu de Girovi, tal com assenyala el seu responsable, Agustí Ensesa, que serà l'encarregat d'obrir l'acte de dissabte 18 de maig, abans que comenci el tast.