140 anys posant el gust dolç a la vida dels sarrianencs

La Fleca Llausàs és un dels establiments més icònics de Sarrià de Ter. De fet, és la fleca més antiga que encara està en actiu del poble i de la comarca del Gironès. Després de cinc generacions i 140 anys, continua en actiu com el primer dia -superant un bombardeig de la Guerra Civil i un incendi el 2000- i endolcint les vides dels sarrianencs, que no dubten ni un moment en anar a buscar alguna pasta o dolç a la fleca, sigui per fer un mos per berenar o per portar de postres tot havent dinat. I tants anys carregats de pastissos, pans o xuixos havien de tenir una celebració com toca. És per això que demà, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, la fleca celebrarà aquests 140 anys amb una festa al davant del número 6 de la placeta de la Font, on està ubicat el negoci.

«És un orgull i ens posa molt contents», detalla il·lusionat l’actual responsable de la Fleca Llausàs, Narcís Llausàs. «Ens fa gràcia fer-ho i celebrar-ho amb els clients», també explica. Serà una festa amb pica-pica i música, destinada, a «clients i amics». La idea, era fer una festa més endavant, d’aquí a una dècada, pels 150 anys. «Mai sabem com pot anar tot», diu Llausàs i, per això, els ha fet «gràcia» fer-ho ara pels 140 anys.

Varietat de productes

Qualsevol amant del dolç, mira l’aparador que hi ha a la Fleca Llausàs i comença a bavejar. I és que s’entra en un món perfecte, pràcticament idíl·lic. No hi falta res. Pastissets petits i individuals, tortells, coques, croissants o mousses, entre d’altres, els clients tenen una gran varietat de productes per escollir. Tot això, a part de les mones de Pasqua de tota mena que fan per Setmana Santa, o els tradicionals tortells de Reis. En tot cas, el responsable de la fleca detalla que els productes que es venen més són els bracets de crema i els xuixos, per alguns «els millors del món».

I com no podia ser d’altra manera també es fa pa. Molt de pa, i elaborat com es feia abans. «Ens ho fem tot», diu Llausàs, qui també afirma que en els últims anys s’han posat «molt fort amb el pa» per «elaborar-lo molt bé». Per això, també s’han «modernitzat».

Cinc generacions

La fleca va tenir els seus orígens al número 29 del carrer Major de Sarrià de Ter l’any 1884. La va muntar Vicenç Vila. El 1913, la seva filla, Mercè Vila, es va casar amb un treballador del forn, Emili Llausàs, que després es va fer càrrec del negoci. El matrimoni va tenir tres fills i només un d’ells, Josep Llausàs, es va dedicar al negoci que es va ampliar també a pastisseria. Va ser amb ell que, el 1971 es va obrir la botiga que encara es troba actualment a la placeta de la Font.

El 1986 va agafar el relleu dels seus antecessors Narcís Llausàs i Ballada, període en el qual es va tancar la botiga del carrer Major, als anys noranta. Tanmateix, també es va obrir un nou local al número 10 del passeig Capellades en format cafè-pastisseria. Ara, Narcís Llausàs i Fajula és el responsable de la fleca, i la cinquena generació d’aquesta família que durant 140 anys han demostrat la seva passió per aguantar el negoci.

