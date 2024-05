El Banc de Sang organitza una nova marató de donants per Temps de Flors

Coincidint amb Girona, Temps de Flors, el Banc de Sang i Teixits organitza una nova marató de donants de sang tenint en compte l’increment de l’afluència de gent. Enguany tindrà lloc demà i diumenge a la plaça Catalunya. Demà la campanya es farà el matí i a la tarda i diumenge només al matí , en una carpa que s’instal·larà per a aquesta ocasió.

Diumenge, coincidint amb el dia mundial de la donació de llet materna, hi haurà una carpa informativa de la donació de llet en el mateix espai on es dona sang. Aquest 2024 el Banc de Llet Materna arriba al seu 13è aniversari amb la mirada posada en la captació de noves donants per continuar garantint el subministrament de la llet donada als més de 600 nounats, prematurs extrems, que ho necessiten cada any. L’any 2023, la llet subministrada procedent de 737 mares donants va servir per alimentar 611 nadons prematurs extrems de les diferents unitats de neonatologia.