Marxa popular per celebrar els 50 anys de l'escola de Taialà de Girona

L'escola Taialà i l'AFA han organitzat pel 26 de maig una marxa popular per celebrar els 50 anys del centre educatiu gironí de l'esquerra del Ter. La sortida s'ha previst per al 26 de maig i es podran escollir dos recorreguts. Hi ha una marxa curta de 3,5 km i una marxa llarga d'11 km. La sortida de la Marxa Llarga serà a les 8:30h i de la Marxa Curta a les 9:30h Totes dues des de la Plaça Germans Sàbat. el preu és de sis euros i es poden fer ja a la web www.curses.cat. El mateix dia de la marxa també es posen fer presencialment a partir de les 7:30h.

Hi haurà una entrega de dorsals el divendres 24 de Maig de 16:30h a 18h al pati de l'escola i el mateix dia de la Marxa a partir de les 7:30h.

Es donará esmorzar i una samarreta commemorativa a tots els participants.